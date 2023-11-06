Казахстанцы стали свидетелями редкого природного явления
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С вечера 5 ноября пользователи социальных сетей публикуют снимки необычного природного явления, передаёт BaigeNews.kz.
Фотографии размещают паблики и жители из разных регионов Казахстана.
Северный Казахстан. Район Шал акына.
instagram.com/sko_kz
instagram.com/sko_kz
instagram.com/astro_bond
"Моё первое в жизни северное сияние в небе над Карагандой в ночь с 5 на 6 ноября. Это было нечто. В эту ночь небо не на шутку раскрасилось в алые цвета. Кто бы мог подумать, что в наших широтах это возможно?", — пишет пользователь сети Instagram astro_bond.
"Небо в Бейнеу, окрашенное в красный цвет", - сообщил Instagram-паблик 112_aktau.
instagram.com/112_aktau
"Невероятно красивое явление наблюдали жители Костанайской области. Фото от подписчиков", — отмечается в Instagram-аккаунте kostanay_newss.
instagram.com/kostanay_newss
Жители Акмолинской области наблюдали непривычное для них явление природы, схожее с северным сиянием, сообщил информационный портал 716.kz в Instagram.
"Сегодня увидели на небе такую картинку, красиво, но и страшно стало. И все мы удивлены", - написала порталу жительница Красного Яра.
instagram.com/716.kz
instagram.com/716.kz
Редкое природное явление увидели и жители ряда регионов Украины и России. Они также делятся в соцсетях завораживающими снимками. По мнению специалистов, причиной северного сияния может стать очень сильная магнитная буря.
Северное сияние – это свечение неба в верхних слоях атмосферы над магнитным полюсом земли. Электроны и протоны сталкиваются с газами в высоких слоях атмосферы и создают свечение.
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