Казахстанцы стали свидетелями редкого природного явления

С вечера 5 ноября пользователи социальных сетей публикуют снимки необычного природного явления, передаёт BaigeNews.kz.

Фотографии размещают паблики и жители из разных регионов Казахстана.

Северный Казахстан. Район Шал акына.

instagram.com/sko_kz

instagram.com/sko_kz

instagram.com/astro_bond

"Моё первое в жизни северное сияние в небе над Карагандой в ночь с 5 на 6 ноября. Это было нечто. В эту ночь небо не на шутку раскрасилось в алые цвета. Кто бы мог подумать, что в наших широтах это возможно?", — пишет пользователь сети Instagram astro_bond.

"Небо в Бейнеу, окрашенное в красный цвет", - сообщил Instagram-паблик 112_aktau.

instagram.com/112_aktau

"Невероятно красивое явление наблюдали жители Костанайской области. Фото от подписчиков", — отмечается в Instagram-аккаунте kostanay_newss.

instagram.com/kostanay_newss

Жители Акмолинской области наблюдали непривычное для них явление природы, схожее с северным сиянием, сообщил информационный портал 716.kz в Instagram.

"Сегодня увидели на небе такую картинку, красиво, но и страшно стало. И все мы удивлены", - написала порталу жительница Красного Яра.

instagram.com/716.kz

instagram.com/716.kz

Редкое природное явление увидели и жители ряда регионов Украины и России. Они также делятся в соцсетях завораживающими снимками. По мнению специалистов, причиной северного сияния может стать очень сильная магнитная буря.

Северное сияние – это свечение неба в верхних слоях атмосферы над магнитным полюсом земли. Электроны и протоны сталкиваются с газами в высоких слоях атмосферы и создают свечение.