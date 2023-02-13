Казахстанцы стали реже переезжать в Россию

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Аналитики удивили цифрами. По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (БНС АСПиР РК), за год число эмигрировавших в соседнее государство казахстанцев сократилось почти на 30 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

В 2022 году в Россию на постоянное место жительства переехали 19,5 тысячи человек. Это минимум по крайней мере с 2000 года. А по сравнению с 2021-ым число эмигрантов снизилось на 27,2 процента..

"Особо показателен в этом плане конец года. В октябре-декабре 2022 года в Россию уехали всего 2,8 тысячи человек. И это наименьший квартальный показатель, по крайней мере с начала 2017-го", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, около 70 процентов общего оттока обеспечили шесть регионов. И во всех из них отмечается снижение числа переселенцев:

Алматы (с 2,5 тысячи до 1,5 тысячи);

Восточно-Казахстанская область (с 3,9 тысячи до 2,8 тысячи);

Карагандинская область (с 3,5 тысячи до 2,5 тысячи);

Павлодарская область (с 2,8 тысячи до 2,2 тысячи человек);

Северо-Казахстанская область (с двух тысяч до до 1,7 тысячи человек);

Костанайская область ( с 2,9 тысячи до 2,7 тысячи человек).

Всего Казахстан в 2022 году покинули 24,2 тысячи человек. Это почти на четверть меньше, чем в годом ранее.