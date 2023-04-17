Казахстанцы стали реже искать работу в марте

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Казахстанцы стали менее активно искать работу на портале Электронной биржи труда. В марте число опубликованных резюме снизилось на 35 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.kz.

Между тем в марте активность в найме уменьшили и работодатели. По данным Минтруда, количество вакансий снизилось на три процента или на 1,9 тысячи вакансий.

Как сообщили эксперты АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР), наибольшую потребность в кадрах показали предприятия секторов образования (13,9 тысячи), прочих видов услуг (7,7 тысячи) и здравоохранения (3,4 тысячи).

"При этом в квалификационной структуре спроса изменений в марте не произошло, то есть сохранилась тенденция на востребованность высококвалифицированных специалистов при достаточно невысокой востребованности низкоквалифицированного труда — всего чуть менее 20 процентов от размещённых вакансий. Высоким остался и спрос на работников средней квалификации — на них пришлось 40 процентов от вакансий. При этом наблюдался дисбаланс между спросом и предложением — соискателей со средней квалификацией было почти вдвое меньше, чем размещённых вакансий, а людей, оказывающих низкоквалифицированный труд, было почти в два раза больше, чем требовалось работодателям", — рассказала заместитель директора департамента стратегии и больших данных ЦРТР Улпан Шегенова.

Среди самых востребованных работников в марте, наряду с неквалифицированными, оказались водители (1,6 тысячи), воспитатели (1,5 тысячи) и охранники (1,4 тысячи вакансий). Также высокий спрос по-прежнему наблюдается и в отношении таких специалистов, как санитары(-ки) (1,3 тысячи), медицинские сестры/братья (1,2 тысячи) и бухгалтеры (1,2 тысячи вакансий).

"В прошлом месяце конкуренция за рабочие места отмечалась не только у работников без квалификации. Так, среди специалистов с высокой конкуренцией столкнулись юристы (число резюме от соискателей превысило количество вакансий на 432), социальные работники (на 352 резюме) и учителя физической культуры и спорта (на 250 резюме)", — поделилась Улпан Шегенова.

В марте прирост количества вакансий демонстрировали шесть регионов, в том числе Северо-Казахстанская (+28 процентов или 582 вакансии), Жамбылская (+15 процентов или 467 вакансий), Акмолинская (+15 процентов или 450 вакансий) и другие области. При этом снижение активности поиска кадров наблюдалось сразу в 14 регионах. Больше всего это заметно в Мангистауской области — там количество вакансий уменьшилось на 37 процентов (-747 вакансий), впрочем там наблюдается и сокращение количества резюме на 39 процентов (две тысячи резюме).

Гендерная структура за прошедший месяц не изменилась — мужчины и женщины в равной степени активно искали работу. По возрастным группам от общего числа соискателей 47 процентов (29,9 тысячи) — молодёжь в возрасте до 35 лет, из них больше всех проявляли активность соискатели в возрасте 31-35 лет (9,3 тысячи резюме). 33 процента (21,2 тысячи) всех резюме исходило от лиц в возрасте 36-50 лет, остальные 20 процентов (12,4 тысячи) – это соискатели в возрасте старше 50 лет.

По итогам марта наибольшую заработную плату ожидали получить соискатели, претендующие на позицию руководителя проектов в телекоммуникациях (в среднем от 1,6 миллиона тенге), главного комплаенс-контролера (~1,3 миллиона тенге), а также инженеры по учёту нефти, резервуарам и ремонту и техническому сервису машин (~1 миллион тенге).

Вместе с тем самые высокие оклады работодатели предлагали сетевым инженерам (в среднем начиная от 900 тысяч тенге), промышленным альпинистам (~ 625 тысяч тенге), а также инженерам по бурению (~ 550 тысяч тенге).

Таким образом, согласно данным ЭБТ, на рынке труда продолжился тренд к снижению активности процесса найма и поиска работы. При этом основная активность на рынке труда сохранилась за малыми, средними и крупными предприятиями.