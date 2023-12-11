Казахстанцы стали потреблять больше мяса и молочных продуктов

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале 2023 года казахстанцы стали на 0,7 килограмма больше потреблять мяса и мясных продуктов, а молока и молочных продуктов – на 1,2 килограмма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Также сообщается, что среди продуктов питания большего всего казахстанские семьи тратят на мясо и мясопродукты – 17%, хлебопродукты и крупяные изделия – 7,8%, молочные продукты – 5,4%.

Отмечается, что больше всего потребляют мясо и мясопродукты в Жетысу, Атырауской, Акмолинской областях, а меньше всего – в Шымкенте. Хлебобулочные и крупяные изделия пользуются большей популярностью у жителей Туркестанской области, а меньше всего - у жителей столицы.