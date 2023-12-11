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  • BAIGENEWS

Казахстанцы стали потреблять больше мяса и молочных продуктов

Сегодня, 16:20
АВТОР
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dela.ru Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20
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Фото: dela.ru

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале 2023 года казахстанцы стали на 0,7 килограмма больше потреблять мяса и мясных продуктов,  а молока и молочных продуктов – на 1,2 килограмма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Также сообщается, что среди продуктов питания большего всего казахстанские семьи тратят на мясо и мясопродукты – 17%, хлебопродукты и крупяные изделия – 7,8%, молочные продукты – 5,4%.

Отмечается, что больше всего потребляют мясо и мясопродукты в Жетысу, Атырауской, Акмолинской областях, а меньше всего – в Шымкенте. Хлебобулочные и крупяные изделия пользуются большей популярностью у жителей Туркестанской области, а меньше всего -  у жителей столицы.

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