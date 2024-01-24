Казахстанцы стали на треть больше тратить на лечение и протезирование зубов

За третий квартал 2023 года казахстанцы потратили на лечение и протезирование зубов на 29,1% больше, чем за третий квартал 2022 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Аналитики заметили, что доля стоматологических услуг в общей сумме трат на медицину в казахстанских семьях составляет 25,2%. Больше казахстанцы тратят только на лекарства - 41,9%.

Отмечается, что за третий квартал 2023 года различные стоматологические клиники и кабинеты оказали услуг на 38,2 миллиарда тенгег (плюс 19,1% в годовом выражении).

При этом 96,5% всех заявлений казахстанцев на получение медуслуг за счёт пенсионных накоплений приходится на лечение зубов. Общая сумма выплаченных на лечение денег из Единого накопительного пенсионного фонда с 2021 года составляет 419,3 миллиарда тенге. Средняя сумма изъятия у одного человека составляет около 880 тысяч тенге.

Отмечается также, что в основном казахстанцы оплачивают лечение зубов самостоятельно. К примеру, за июль–сентябрь прошлого года 79,3% от общей суммы оказанных услуг (а это 30,3 из 38,2 миллиарда тенге) было оплачено за счёт населения.

"Чтобы вылечить неосложнённый кариес, алматинцам и астанчанам нужно заплатить 10–13 тысяч тенге (без учёта анестезии), глубокий кариес — 20–27 тысяч тенге. Самыми невысокими ценами на эти два вида терапевтических услуг в стоматологии среди городов отличаются Павлодар и Кокшетау. Дороже всего такое лечение у дантистов обойдётся жителям западных городов — Атырау, Актау и Уральска", - отмечают аналитики Ranking.kz.

Также специалисты заметили технологическую отсталость некоторых областных центров от крупных мегаполисов: в то время как столичные клиники предлагают услуги лечения под микроскопом, установку люминиров, пожизненную гарантию на импланты, многие медучреждения южных городов до сих пор не имеют собственных сайтов или соцсетей и продолжают рекламировать самые простые услуги только в онлайн-каталогах.