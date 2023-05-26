Казахстанцы стали меньше проводить времени с детьми

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Согласно данным социологического исследования Казахстанского института общественного развития (КИОР), проведённого среди казахстанцев, со спадом пандемии COVID-19 и отменой связанных с ней ограничений родители проводят с детьми всё меньше времени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

Так, на вопрос о частоте проведения свободного времени с детьми ответили, что постоянно находятся вместе, лишь 45,5 процента респондентов, в то время как в 2021 году показатель составлял 50,3 процента, а в 2020 году - 57,9 процента.

Собираться вместе каждый день стараются 17,7 процента респондентов, против 32,7 процента годом ранее, каждые выходные и праздники проводят время вместе 13,5 процента (здесь годом ранее показатель был ниже - 8,3 процента). Ещё 9,8 процента респондентов проводят время вместе только в праздники, 6,5 процента - 2-3 раза в неделю. Шесть процентов отвечающих отметили, что проводят время с детьми редко, а никогда не проводят свободное время с детьми 0,9 процента респондентов, против 0,4 процента годом ранее.