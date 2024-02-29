Казахстанцы стали чемпионами "Игр Будущего 2024"

Казахстанский коллектив xGOD обыграл российский состав LookingForOrg в финале чемпионата "Игр Будущего 2024" по Counter-Strike 2 и лазертагу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Prosports.kz.

Матч завершился с суммарным счетом 2:0 (13:9 на Inferno и 13:11 на Overpass). Третье место на турнире заняла команда HOTU, которая переиграла Love Kazan со счетом 2:0.

За команду xGod играли Аман icem4N Сейткалиев, Сулеймен dukefissura Оразалы, Айдос kade0 Хайржан, Михаил Dosia Столяров и Рустем moi Телепов.

"Игры Будущего" по Counter-Strike 2 и лазертагу прошли с 23 по 28 февраля в Казани. Восемь участников разыграли общий призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Отмечается, что "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которые объединяют классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования проходят в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта при участии более двух тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд Игр будущего составляет 10 миллионов долларов.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил церемонию открытия "Игр будущего" и предложил провести следующий турнир в Казахстане.