Давайте проведем следующие "Игры будущего" в Казахстане — Токаев

Касым-Жомарт Токаев посетил церемонию открытия "Игр будущего", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства с официальной трибуны наблюдал за торжественной церемонией открытия "Игры будущего".

После исполнения государственного гимна России Президент Владимир Путин объявил игры открытыми. С напутствием к участникам турнира обратился лидер Казахстана

"Я благодарю уважаемого Владимира Владимировича за проведение этих Игр. Это уникальные игры, которые не имеют аналогов, возможно, в современном мире. Я всем желаю успехов. Давайте проведем следующие игры в Казахстане!", —сказал Касым-Жомарт Токаев.

Свои пожелания киберспортсменам высказали также главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Затем прошел парад флагов стран-участниц.

Формат турнира, основанного на "фиджитал-концепции", предполагает сочетание физической активности, современных технологий и цифровой среды.

В ходе яркого шоу были презентованы соревновательные дисциплины, объединенные в пять групп, или вызовов: спорт, стратегия, тактика, технологии, скорость. В программу Игр включены гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их цифровых аналогах по 21 дисциплине.

По данным организаторов, в соревнованиях примут участие более двух тысяч участников из более чем 100 стран мира. Игроки и команды из Казахстана будут претендовать на награды в 13 дисциплинах, всего в "Играх будущего" примут участие 48 представителей нашей страны.