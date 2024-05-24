Казахстанцы стали чаще совершать преступления в нетрезвом виде

За январь–апрель текущего года уголовные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения в нашей стране совершили 2,4 тыс. человек - на 4,1% больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews со ссылкой на ranking.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года показатель демонстрировал сокращение на 11,9% за год, до 2,3 тыс. человек. В текущем году численность преступивших закон в нетрезвом состоянии выросла впервые с 2018 года.

Из 2,4 тыс. человек 162 совершили уголовные проступки, 2,2 тыс. человек — преступления. В том числе 846 человек совершили правонарушения средней тяжести, 756 человек — тяжкие, 479 человек — небольшой тяжести, 154 человека — особо тяжкие.

В региональном разрезе наибольшая численность попавшихся на уголовных правонарушениях в состоянии алкогольного пришлась на столицу: 220 человек — на 4,8% больше, чем в январе–апреле прошлого года.

Далее расположились Восточно-Казахстанская (217 человек), Костанайская (201 человек), Акмолинская (161 человек) и Северо-Казахстанская (158 человек) области. Наименьшие показатели были зафиксированы в Шымкенте (37 человек), а также в Улытауской (46 человек) и Туркестанской (67 человек) областях.

Наибольший рост численности правонарушителей в секторе был отмечен в Мангистауской области (на 92,7%, до 106 человек), а наибольшее сокращение — в Акмолинской области (на 30,9%, до 161 человека).

Самыми "популярными" правонарушениями среди нетрезвых были кражи: на них попались 515 человек — на 15,2% меньше, чем в январе–апреле прошлого года.

Далее идут умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также управление транспортным средством без права управления им.