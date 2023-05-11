Казахстанцы стали чаще покупать жильё

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В апреле было заключено 31 445 сделок купли-продажи жилья, это на 29,5 процента больше, чем в марте, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Бюро нацстатистики, положительная динамика наблюдается во всех регионах Казахстана. Наибольший рост спроса произошёл в Костанайской (+46,2 процента), Мангистауской (+45,5 процента), Актюбинской (+45,2 процента) областях.

Из 31 445 сделок 23 349 пришлись на квартиры, а 8 096 - на индивидуальные дома.

Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются Алматы (5 559) и Астана (4 772). Меньше всего операций проведено в области Улытау - 342.

Общее количество сделок в Казахстане за январь-апрель составило 104 130.

Что касается годовой динамики (апрель 2023 к апрелю 2022 года), то количество сделок снизилось на 40,1 процента с отрицательной динамикой во всех регионах. Самое большое снижение наблюдается в Карагандинской области (-68,2 процента).