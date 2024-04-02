Казахстанцы стали чаще покупать доллары

"Чистые" продажи долларов США выросли за год на 30%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

Объём нетто-продаж долларов США обменными пунктами за январь-февраль текущего года составил 340,3 млрд тг — сразу на 29,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Непосредственно в феврале объём нетто-продаж долларов США обменными пунктами составил 150,3 млрд тг — на 20,9% меньше, чем в прошлом месяце, и на 3,2% больше, чем в феврале 2023 года. Половина объёма нетто-продаж среди регионов РК за январь-февраль 2024 года совокупно пришлась лишь на Алматы и Шымкент: 101 млрд и 69,7 млрд тг соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель по Алматы вырос на 20,2%, по Шымкенту — сразу на 47,6%. Значительный объём нетто-продаж долларов США обменными пунктами пришёлся также на Астану: 32,9 млрд тг за два месяца", - говорится в сообщении.

Наименьшие объёмы нетто-продаж долларов США были отмечены в Улытауской (867 млн тг), Алматинской (1,9 млрд тг) и Жетысуской (2,2 млрд тг) областях.