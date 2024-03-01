Казахстанцы стали чаще использовать наличные деньги

Впервые за долгие годы доля обналичиваний по картам выросла в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Как сообщают аналитики, в январе 2024 года доля выдачи наличных от оборота по картам составила 15,1%. В январе 2023 года этот показатель составлял 14,7%.

Специалисты отмечают, что в этом году увеличение доли обналичиваний произошло впервые за много лет.

Объём выдачи наличных денег на территории страны вырос сразу на 18,3%, достигнув 1,8 триллиона тенге.

"На рост доли обналичивания денежных средств повлиял мониторинг банковских переводов. Так, председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов отметил, что количество переводов внутри банков в январе 2024 года сократилось на 30% — люди начали так активно обналичивать деньги, что пришлось по некоторым точкам увеличить подкрепление наличной валютой", - отметили аналитики.

Среди регионов в январе 2024 года доля снятий наличных денег от оборота по платёжным картам варьировалась от 9,4% в Алматы до 31,2% в Северо-Казахстанской области. Наибольшие объёмы снятия наличных средств пришлись на мегаполисы — Алматы (534,9 миллиарда тенге), Астану (189,5 миллиарда тенге) и Шымкент (147,2 миллиарда тенге). Значительные показатели также были зафиксированы в Карагандинской (100,4 миллиарда тенге), Жамбылской (75,7 миллиарда тенге) и Мангистауской (71,5 миллиарда тенге) областях.

Наименьшие объёмы обналичивания пришлись на Улытау (20,9 миллиарда тенге), Северо-Казахстанскую (31,6 миллиарда тенге) и Алматинскую (36,9 миллиарда тенге) области.