Казахстанцы стали чаще брать кредиты и должны банкам уже почти 8 трлн тенге

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В последние 12 месяцев казахстанцы стали чаще оформлять беззалоговые потребительские кредиты. С апреля 2022 года общая сумма действующих займов выросла на 30 процентов и составила 8,8 триллиона тенге. Об этом сообщает Первое кредитное бюро.

В общем число заёмщиков с действующими кредитами увеличилось на 822 тысячи человек. Теперь долг перед банком имеют 7,5 миллиона казахстанцев, или 77 процентов экономически активного населения республики. Как отмечают аналитики, просрочку платежей по текущим займам в 90 и более дней имеют 1,5 миллиона человек, то есть 20 процентов.

Отмечается, что рост портфеля потребительских беззалоговых кредитов распределён неравномерно, поэтому нельзя сделать общий вывод о закредитованности всех казахстанцев. Так как существует значительная разница между теми, кто имеет текущую задолженность на десятки миллионов или миллиарды тенге, и теми, кто имеет задолженность на десятки тысяч тенге.

"Основной вклад в общий объём кредитного портфеля вносят крупные заемщики. На 1 апреля 2023 года на долю 10 процентов заёмщиков с наибольшей оставшейся суммой кредитов приходится 46 процентов всего объёма действующих потребительских беззалоговых кредитов. Более того, 10 процентов крупнейших клиентов обеспечили почти половину прироста портфеля за последний год. Неравномерное распределение характерно и для новых займов: в марте 2023 года на два процента заёмщиков пришлась четверть от суммы всех выданных беззалоговых потребительских кредитов", - говорится в аналитическом дайджесте бюро.

С другой стороны, большое количество казахстанцев берут маленькие займы. Средняя и медианная сумма выданных кредитов, несмотря на высокую инфляцию, находится на уровне 2020 года. В первом квартале 2023 года общий объём выданных кредитов увеличился почти на 40 процентов по сравнению с первым кварталом 2022 года. Отчасти это связано с тем, что события начала 2022 года сказались на общем объёме выданных кредитов, сформировав эффект низкой базы. Однако даже с учётом этого количество выдач в первые три месяца 2023г года оказалось лишь немногим меньше рекордных значений. На это влияет в том числе и доступность кредитов: несмотря на рост базовой ставки, медианный размер ГЭСВ и номинальной ставки значительно сократился.

Доля кредитов с просрочкой платежей в 90 и более дней остаётся на стабильном уровне и составляет 13,5 процента. Однако это не означает, что объёмы не увеличивается. Наоборот, это говорит о том, что темпы роста просрочки в целом соответствуют темпам роста общего объёма кредитного портфеля.

Банкам казахстанцы должны 69,6 процента от общего объема просроченных кредитов, или 723,5 миллиарда тенге; на долю МФО приходится лишь 3,8 процента, или 39,6 миллиарда тенге. Вся оставшаяся сумма, 276,4 миллиарда тенге, распределена между оставшимися типами операторов, которые включают в себя в том числе и коллекторские агентства. За 12 месяцев прирост просроченных кредитов почти в равной степени обеспечили банки (+133,1 миллиарда тенге, или 22,5 процента) и прочие типы операторов (+121,1 миллиарда тенге, или 78 процентов).

При этом около 240 тысяч человек имеют просрочку в 90 и более дней по кредитам с оставшейся суммой задолженности не более 64 тысяч тенге.