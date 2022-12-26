Казахстанцы стали чаще брать ипотеку в банках

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Ипотечное кредитование выросло на 44,8% в Казахстане, передает BaigeNews.kz. со ссылкой на Ranking.kz. К 1 ноября 2022 года кредиты экономике достигли 21,5 триллиона тенге. В разрезе объектов кредитования самый заметный рост показал сегмент строительства и приобретения жилья гражданами, то есть ипотечный сегмент: сразу плюс 44,8% за год, до 4,6 триллиона тенге. Это уже 21,4% от всех кредитов экономике, против 18,4% годом ранее, говорится в анализе.

"Далее идут займы на потребительские цели граждан: здесь годовой рост портфеля составил 25,2%, до 7,3 триллиона тенге, а доля сегмента увеличилась за год с 33,9% до 34% от всего кредитного объёма. Кроме того, рост на 5,7% за год отмечен в кредитовании предпринимателей на приобретение оборотных средств: до 3,2 триллиона тенге. Сегмент занимает 15% кредитного рынка, против 17,7% годом ранее", сообщае портал.

В сегменте кредитования на приобретение основных фондов роста в годовой динамике практически не зафиксировано, а прочие сегменты и вовсе ушли в минус: новое строительство и реконструкция — на 7%, приобретение ценных бумаг — сразу на 15%.

"Что касается качества кредитного портфеля, в целом по кредитам экономике объём просроченных займов составил 649,7 миллиарда тенге — на 5,3% больше, чем годом ранее. Впрочем, доля просроченной задолженности от портфеля, с учётом темпов роста самого портфеля, сократилась: с 3,6% в 2021-м до 3% к 1 ноября текущего года", - говорится на сайте.

В разрезе объектов кредитования ипотечный сегмент оказался не только флагманом роста портфеля, но и эталоном качества. Во-первых, на фоне общего по кредитному рынку увеличения объёмов просрочки, здесь сумма просроченных займов сократилась сразу на 22,4% за год, до всего 33,6 млрд тг. Во-вторых, вес просрочки в портфеле займов на строительство и приобретение жилья гражданами составил мизерные 0,7%, против и без того незначительных 1,4% годом ранее.

В сегменте потребительских займов гражданам ситуация иная: объём просрочки здесь вырос за год на 29,2%, до 261,8 миллиарда тенге. Впрочем, это 3,6% от портфеля сектора, против 3,5% годом ранее, что нельзя считать сколько-нибудь тревожным показателем.