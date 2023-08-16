Казахстанцы стали больше потреблять мяса

Забой скота и птицы в Казахстане за семь месяцев вырос на 4,1%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на бюро национальной статистики.

С начала года объем забоя в хозяйствах или реализации на убой всех видов скота и птицы в живом весе значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"С января 2023 года было забито в хозяйствах или реализовано на убой 1,1 млн тонн скота и птицы в живом весе, что выше на 4,1% чем за аналогичный период 2022 года. Большая часть скота и птицы в живом весе забито в хозяйствах населения – 588 тыс. тонн, сельхозпредприятиях – 336,2 тыс. тонн, индивидуальных предприятиях – 217,5 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольший объём забитого и реализованного на убой скота и птицы в живом весе пришёлся на Алматинскую область (141,3тыс. тонн), далее следуют Туркестанская (126,4 тыс. тонн) и Акмолинская области (122 тыс. тонн).