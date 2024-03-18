Казахстанцы смогут запретить себе азартные игры

Услуга по самостоятельному ограничению участия в азартных играх переведена в цифровой формат, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта.

Теперь граждане Казахстана, а также иностранцы, постоянно проживающие на территории РК, могут подать заявление о добровольном ограничении своего участия в азартных играх и пари на срок от 6 до 12 месяцев посредством мобильного приложения eGov mobile.

Эта процедура предусмотрена статьей 15-1 Закона РК "Об игорном бизнесе" и до автоматизации включение соответствующих лиц в список самоограниченных осуществлялось в бумажном формате в течение 8 рабочих дней.

"Новая услуга значительно сокращает срок обработки заявлений и упрощает процедуру самоограничения от участия в азартных играх, что позволит всем гражданам, прежде всего чрезмерно увлекающимся азартными играми, мгновенно заблокировать себе доступ ко всем легальным игорным заведениям и сайтам лицензированных букмекерских контор", - говорится в сообщении.

Для ограничения себя от участия в азартных играх гражданину или резиденту нашей страны достаточно скачать на свой телефон мобильное приложение eGov mobile и иметь электронную цифровую подпись.

Заявление подается онлайн посредством подписания заявки ЭЦП. После подачи, заявление моментально регистрируется сервисом и лицо, подавшее заявление, вносится в список лиц, ограниченных от участия в азартных играх и пари (далее – список), сроком от 6 месяцев до 1 года без права отзыва заявления. При этом, до истечения срока ограничения участия в азартных играх и пари можно подать заявление о продлении ограничения.

"В соответствии с Законом "Об игорном бизнесе" сведения о лицах, вошедших в список, являются конфиденциальными. Соответственно, доступ к таким сведениям имеют только авторизованные должностные лица МТС, а также лицензированные организаторы игорного бизнеса по отдельным запросам в рамках проверки данных посредством ввода ИИН лица, желающего принять участие в азартной игре, на предмет его наличия в списке", - отметили в ведомстве.

Таким образом, каждый запрос субъектов игорного бизнеса будет обрабатываться индивидуально и исключительно по реквизитам ИИН без раскрытия иных личных данных лиц, состоящих в списке. Доступа ко всему списку у субъектов игорного бизнеса не будет.

К слову, заявление должно подаваться лицом, желающим ограничить свое участие в азартных играх и пари, самостоятельно с использованием персонального ЭЦП. Не допускается подача заявления третьими лицами.

Для удобства пользователей совместно с АО "Национальные информационные технологии" разработана подробная видеоинструкция, которая доступна по ссылке и на интернет-ресурсе МТС по ссылке https://youtube.com/shorts/bL4fCXvb-II?feature=share.

Отметим, наряду с данным цифровым сервисом у граждан и резидентов РК сохраняется возможность подачи письменного заявления (в бумажной форме) о самоограничении от участия в азартных играх и пари собственноручно на местах через организаторов игорного бизнеса согласно статье 15-1 закона.