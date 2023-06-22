Казахстанцы смогут работать волонтёрами в структурах ООН за рубежом

Фото: МИОР РК

Соглашение по осуществлению программы полного финансирования подписали министерство информации и общественного развития РК и Программа добровольцев ООН (ДООН), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР.

Документ подписан в рамках Международного форума волонтёров в Астане.

"Соглашение направлено на реализацию возможности участия граждан Казахстана осуществлять свою волонтёрскую деятельность в разных странах мира в структурах ООН", — отметили в МИОР.

С казахстанской стороны документ подписал глава МИОР Дархана Кыдырали, со стороны ДООН - исполнительный координатор Программы добровольцев ООН Тойли Курбанов.

Также на форуме подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничеству в сфере волонтёрской деятельности между Казахстаном, Азербайджаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Турцией.

Целями меморандума являются укрепление развития международного сотрудничества в сфере волонтёрской деятельности и обмен опытом в разработке и реализации волонтёрских инициатив и проектов.