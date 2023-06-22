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Казахстанцы смогут работать волонтёрами в структурах ООН за рубежом
Соглашение по осуществлению программы полного финансирования подписали министерство информации и общественного развития РК и Программа добровольцев ООН (ДООН), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР.
Документ подписан в рамках Международного форума волонтёров в Астане.
"Соглашение направлено на реализацию возможности участия граждан Казахстана осуществлять свою волонтёрскую деятельность в разных странах мира в структурах ООН", — отметили в МИОР.
С казахстанской стороны документ подписал глава МИОР Дархана Кыдырали, со стороны ДООН - исполнительный координатор Программы добровольцев ООН Тойли Курбанов.
Также на форуме подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничеству в сфере волонтёрской деятельности между Казахстаном, Азербайджаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Турцией.
Целями меморандума являются укрепление развития международного сотрудничества в сфере волонтёрской деятельности и обмен опытом в разработке и реализации волонтёрских инициатив и проектов.
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