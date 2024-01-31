Казахстанцы смогут находиться до 30 дней без регистрации в Узбекистане

Узбекистан увеличил для жителей Казахстана срок прибывания на своей территории без регистрации с пяти до 30 дней, передаёт BaigeNews.kz.

Мажилис ратифицировал протокол с соответствующими изменениями в межправительственное Соглашение двух стран об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года.

Сообщается, что протокол совершён 22 декабря 2022 года в Ташкенте.

Новый документ позволит создать благоприятные условия для пребывания граждан двух государств на территории друг друга и повлияет на дальнейшее развитие экономических связей, делового и культурного обмена между двумя странами.