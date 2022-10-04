Казахстанцы смогут летать на Мальдивы регулярными рейсами

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Казахстан cможет выполнять регулярные рейсы на Мальдивы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

По данным КГА, власти Мальдив и Казахстана подписали договор, согласно которому авиаперевозчики стран могут выполнять по семь регулярных рейсов в неделю для каждой стороны.

Документ был утверждён и подписан в рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Ранее из-за отсутствия правовой базы между странами выполнялись только чартерные рейсы.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут оставаться на Мальдивах до 30 дней. Правительства Казахстана и Мальдив подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований. Оно позволяет гражданам двух стран въезжать и пребывать на территории Казахстана и Мальдив на срок, не превышающий 30 календарных дней. При этом лицам, намеревающимся въехать для трудоустройства, учёбы или в деловых целях, необходимо оформление соответствующей визы.