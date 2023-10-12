Казахстанцы смогут бесплатно подключиться к Интернету в поездах
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В казахстанских поездах внедрена новая услуга по предоставлению доступа к сети Интернет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта РК.
Как отметили в ведомстве, для подключения необходимо включить Wi-Fi на устройстве пассажира, затем из списка сетей выбрать сеть KTZ. Далее открыть браузер и перейти на сайт http://vputi.kz.
"В зоне отсутствия покрытия широкополосного интернета через внутренние точки доступа Wi-Fi пассажир с помощью персональных электронных устройств, мобильных телефонов или планшетов может смотреть художественные, документальные и мультипликационные фильмы, а также слушать музыкальные произведения. Данной услугой пассажиры могут воспользоваться бесплатно", - говорится в сообщении.
Вместе с тем рассматриваются технические решения по организации высокоскоростного доступа к сети Интернет в поездах.
Кроме того, на сегодняшний день АО "Пассажирские перевозки" предоставлены 5 сервисных (интермодальных) услуг, как "Проезд с пересадкой", "От перрона до дома", "Заказной автобус", "Регулярный шаттл", "Трансфер по Боровому".
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