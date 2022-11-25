Казахстанцы разводятся ради льготного жилья — сенатор

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Казахстанцы разводятся, чтобы претендовать на получение льготного жилья. Об этом рассказал депутат Сената Серик Шайдаров на правительственном часе, передаёт BaigeNews.kz.

"Буквально недавно возник общественный резонанс касательно исключения неполных семей из программы "Бақытты отбасы", предусматривающей возможность получения жилья по льготной ставке кредитования в два процента годовых. Такое решение было принято по ряду причин. Одной из главных из них, по мнению Минтруда, является двукратное увеличение фиктивных разводов за 2019-2020 годы с целью получения поддержки государства. 2019 год — 27,4 тысячи, 2020 год — 59,8 тысячи разводов. Возможно, доля правды в этом есть", — отметил он.

По словам Шайдарова, нужно принять во внимание, что в Казахстане в жилье сейчас нуждаются более 148 тысяч неполных семей, у 60 процентов из которых доходы ниже прожиточного минимума. Получение кредитного жилья с процентной ставкой в пять процентов годовых для большей части из них станет невозможно.

"Поэтому считаю, что уполномоченным государственным органам нужно всесторонне изучить данный вопрос, определить механизм получения кредитного жилья под два процента годовых для реально нуждающихся неполных семей, включая внесение изменений в действующие программы по обеспечению жильём данной категории населения", — подчеркнул Шайдаров.

Он также обратил внимание на то, что в очереди на получение жилья до сих пор стоят 88 ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из они уже приблизились к столетнему рубежу. При этом ещё в 2015 году сообщалось, что все ветераны в стране жильё уже получили.