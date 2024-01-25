Казахстанцы предпочитают объединяться по гражданской идентичности - эксперты

Жители Казахстана сильнее идентифицируют себя со страной в целом, а гражданская идентичность является определяющей. С таким утверждением выступили казахстанские эксперты на круглом столе по обсуждению интервью главы государства в газете "Egemen Qazaqstan", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На этот раз в качестве темы для обсуждения участники круглого стола выбрали тему общенациональной гражданской идентичности, о которой не раз говорил в своих выступлениях президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В интервью газете "Egemen Qazaqstan" глава государства отметил, что гораздо важнее не то, кем мы были, а то, кем являемся и, самое главное, кем будем.

"Мы должны быть едины в понимании не только того, какой сложный путь мы прошли, но и того, к чему мы стремимся. Нам нужно жить не воспоминаниями о прошлом, а устремлениями в будущее, делом доказывать величие нашей нации", - сказал Касым-Жомарт Токаев журналисту "Egemen Qazaqstan".

Президент подчеркнул, что во главу угла нужно поставить общенациональные ценности.

"Единство, солидарность, трудолюбие, культ знаний, профессионализм, взаимная поддержка, предприимчивость, инициативность, честность, скромность, бережливость – это набор ценностей и качеств настоящих граждан и патриотов. Именно они сделают нашу нацию сильнее и позволят достичь успеха. Культивируя эти идеалы, мы сможем сформировать новое качество нашей нации", - подчеркнул Токаев.

Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, открывая работу круглого стола, отметил, что есть множество форм идентичности: этническая, религиозная, языковая, региональная, профессиональная. Но главной определяющей в Казахстане является общегражданская идентичность.

"Мы очень часто не осознаём, что этническая идентичность актуализируется у нас в момент, когда мы соблюдаем традиции, обсуждаем культурные моменты. Религиозная идентичность – это религиозные обряды. Общегражданская идентичность актуальна ежеминутно, когда мы идентифицируем себя по документам, удостоверяющим личность, живём по законам Республики Казахстан, рассчитываемся за товары и услуги национальной валютой. Общегражданская идентичность является определяющей нашей повседневной жизни, сопровождает нас на протяжении всей жизни. Даже когда мы выезжаем за рубеж, мы идентифицируем себя как граждане Республики Казахстан, взаимодействуя с миром через заграничный паспорт. Поэтому общегражданская идентичность состоялась, является значимой, весомой, определяющей нашу жизнь", - заявил эксперт.

При этом Талгат Калиев придерживается мнения, что казахстанская политическая нация является данностью, в которой мы живём. Здесь важнейшим компонентом являются ценности нашей нации, их актуальность, способность к модернизации, роль общества в определении этих ценностей.

"Сегодня идёт очень много дискуссий вокруг ценностей, в которых участвуют представители разных этнических групп вне зависимости от религиозной или профессиональной принадлежности. Все высказываются единодушно по вопросам бытового насилия, по тем моментам, которые определяют нашу жизнь, сопровождают нашу жизнь", - пояснил Калиев.

Директор Центра мониторинга межэтнических ситуаций ИПЭИ Гульдана Окасова представила результаты исследования по определению формы идентичности. Исследование рассчитано на три года и в 2023 году был проведён его второй замер. Социологическое исследование направлено на определение доминирующих типов идентичности и её компонентов. В исследовании приняли участие восемь тысяч респондентов от 18 лет и старше из Астаны, Алматы, Шымкента и 18 областей республики. Также исследование включало 80 фокус-групповых дискуссий среди представителей этнических групп Казахстана.

Результаты исследования показали, что жители Казахстана придают разное значение членству в разных социальных группах.

"В целом они себя идентифицируют со страной, что указывает на гражданскую идентичность, а также с населёнными пунктами, в которых живут, что показывает нам важность региональной идентичности. Казахстанцам значимо соотнесение себя со своим этносом или своей конфессией. Это говорит о том, что для казахстанцев важны этническая и религиозная идентичности. Но всё же участники исследования продемонстрировали сильнее всего позицию гражданской идентичности", - поделилась результатами исследования Гульдана Окасова.

Гражданская идентичность включает в себя представителей разных этнических групп, разных регионов, разных религиозных конфессий. Общегражданская идентичность является для них общей составляющей. В разрезе 2022-2023 годов гражданская идентичность преобладает среди жителей Казахстана. В 2023 году она выросла на 5%.

Кроме того, в рамках исследования выяснилось, что на когнитивно-эмоциональном уровне региональная идентичность выражена сильнее, чем гражданская, а на поведенческом – наоборот.

"Большая выраженность когнитивно-эмоционального компонента региональной идентичности может быть связана с двумя обстоятельствами. В первую очередь, это различие отражает более сильную идентификацию людей с небольшими по размерами группами, чем с большими сообществами. А с другой стороны, это связано с тем, что доверие, гордость и сочувствие проще испытывать к тем людям, с которыми ты проживаешь ближе. Также когнитивно-эмоциональный компонент социальных идентичностей выражен сильнее, чем поведенческий, так как включает в себя готовность защищать интересы именно своей группы. В этот момент мы видим, что у казахстанцев больше выражается региональная и этническая идентичность", - пояснила Гульдана Окасова.

Казахстанцы при выборе доминирующей идентичности мотивированы тем, что идентичность позволяет формировать мировоззрение, даёт некий смысл жизни казахстанцам, позволяет интегрироваться в общество и оказывает материальную или иную помощь.

При этом выяснилось, что на приобщение казахстанцев к тому или иному сообществу влияние оказывают семья, родители, друзья, собственные интересы, СМИ и социальные сети, начальник, работодатель и коллеги.