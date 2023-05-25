- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 15:26 85
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 15:21 100
- Байкер-реставратор из Семея восстановил 30 ретро мотоциклов своими руками 15:19 12
- Казахстанцы потратили на заграничные поездки 225,2 млрд тенге за год 14:59 225
- В Таразе отказались от имиджевых проектов, чтобы решить социальные проблемы 14:13 294
- Мусор на продукты питания меняют в Туркестанской области 14:00 410
- Тенге вновь ослаб по отношению к доллару 13:45 314
- Близнецы Касым и Жомарт родились в Актобе 13:36 411
- "Выливают тонны негатива" - в Федерации фехтования ответили на заявления экс-учредителей 13:20 338
- Ряд медуслуг могут стать недоступными для казахстанцев — НПП 13:10 539
- "Гособвинитель не должен идти на поводу у следствия" - работу прокуроров усложнят в Казахстане 12:44 380
- Как госслужащему передать свое имущество в доверительное управление 12:27 469
- В судебной системе нужна реформа — председатель Республиканской коллегии адвокатов 12:20 330
- Гособвинители должны быть активны и убедительны в суде — замруководителя АП 11:48 364
- Илью Ильина наказали за нарушение ПДД 11:40 387
- На усиленный режим работы из-за заторов перешли таможенники на границе с Узбекистаном 11:38 332
- Жертвы домашнего насилия до сих пор не защищены в Казахстане - эксперты 11:37 450
- Электронные сигареты на 50 млн тенге пытались незаконно ввезти в страну 10:59 417
- Обеспечить детей бесплатным посещением музеев, театров и заповедников поручил Смаилов 10:43 470
- Список бесплатных развлечений для детей на летних каникулах озвучили в правительстве 10:34 693
- Мужчина изнасиловал девочку в Туркестанской области 10:30 682
- Режим ЧС объявят в Абайской области из-за крупного пожара 10:10 727
- Школы могут наказать за преждевременную сдачу учебников 09:58 489
- Дожди, ветер и жара: какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане 09:44 426
- Тимофей Скатов одержал сенсационную победу и вышел в финал квалификации "Ролан Гаррос" 08:34 513
- Правительство выделит из резерва 623 млн тенге на покупку современной противопожарной техники 08:18 685
- Полмиллиона казахстанцев живут с ипотекой 07:45 460
- Димаш представил новый музыкальный клип 07:21 565
- Выпускница школы совершила суицид в Костанайской области 06:33 968
- Как в Астане отметят День защиты детей 05:04 627
- Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Марокко 04:18 543
- Водитель катера, на котором пострадали казахстанки, был под наркотиками 03:40 719
- Более 1400 браков зарегистрировали в Шымкенте через мобильное приложение 02:24 530
- Умерла певица Тина Тёрнер 01:03 1138
- Как молодые казахстанцы могут получить первое рабочее место с господдержкой 00:11 558
- Уголовное дело завели на алматинского таксиста, вымогавшего у иностранцев 800 долларов 24.05.2023 678
- Первая криминалистическая цифровая лаборатория появилась в Казахстане 24.05.2023 623
- Площадь лесного пожара разрослась до 3500 гектаров в области Абай 24.05.2023 640
- Даже ядерное оружие одно на двоих - Токаев о союзе Беларуси и России 24.05.2023 2915
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 562
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 579
- Новую форму для сборных команд по футболу презентовали в Казахстане 24.05.2023 757
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 946
- Число заболевших корью растёт в Жамбылской области 24.05.2023 737
- Какую зарплату получают сотрудники Фонда "Қазақстан халқына" 24.05.2023 308
- Показывает величайший теннис - в США оценили шансы Рыбакиной на победу в "Ролан Гаррос" 24.05.2023 751
- По 133 балла на ЕНТ набрали выпускники из ВКО и Алматы 24.05.2023 681
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 660
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 704
- Какое наказание получила пьяная девушка в полицейской форме, ударившая ребёнка в Актобе 24.05.2023 783
- Почему казахстанское водоснабжение зависит от соседних стран 24.05.2023 635
- Незаконную постройку на крыше жилого дома снесли в Алматы 24.05.2023 891
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 1197
- К 2025 году планируют запустить прямые рейсы из Казахстана в США 24.05.2023 815
- Пожарная дружина, вызов дождя и полевая кухня: Абайчане по-своему сражаются с полыхающей стихией 24.05.2023 1314
- Крупнейшую в стране скейт-площадку построили в Конаеве 24.05.2023 720
- Кайрату Кудайбергену снова продлили срок ареста 24.05.2023 819
- Фото с роскошной свадьбы дочери Сауата Мынбаева попали в Сеть 24.05.2023 10052
- Штраф на 1 млрд тенге выписали монополисту за злоупотребление своим положением 24.05.2023 835
- Взятки на 396 млн тенге: Антикор завершил расследование по делу "Казселезащиты" 24.05.2023 1037
- КСК остаются: мажилис принял поправки в закон 24.05.2023 738
- Как будут решать вопрос с дефицитом тепла в Карагандинской области 24.05.2023 685
- В каких регионах построят школы на изъятые у коррупционеров деньги 24.05.2023 630
- На 77 миллионов тенге оштрафовали монополиста в Алматы 24.05.2023 708
- Директор "Балхаш су" лишился должности после аварии на водопроводе 24.05.2023 639
- Поставляет ли Казахстан санкционные дроны и микрочипы в Россию, ответили в Минфине 24.05.2023 691
- Стало известно, когда завершат ремонт на Риддерской ТЭЦ 24.05.2023 796
- В Казахстане планируют открыть филиалы ещё трёх российских вузов 24.05.2023 986
- Казахстанцы стали чаще отдыхать на отечественных курортах 24.05.2023 1065
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 1031
- Казахстанцы имеют право на беспошлинный ввоз одного электромобиля 24.05.2023 857
- Это рекорд: пациента с 94% ожогов тела спасли врачи Алматы 24.05.2023 619
- "Это их выбор". Известная феминистка прокомментировала моду на хиджаб в соцсетях 24.05.2023 983
- Сотрудница банка предоставляла личные данные клиентов мошеннику 24.05.2023 729
- Мужчину задержали после слежки за детьми в Астане 24.05.2023 1179
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 679
- Кассационный суд Франции постановил возобновить дело против Аблязова 24.05.2023 726
- Туристский кэшбэк за отдых в Казахстане: как это будет работать 24.05.2023 769
- "40 долларов против 1000" — депутат сравнил полигонные выплаты в Казахстане и Японии 24.05.2023 747
- В Павлодаре появился мурал с пожарным, погибшим при тушении склада боеприпасов Минобороны 24.05.2023 754
- LOADING...
Казахстанцы потратили на заграничные поездки 225,2 млрд тенге за год
За прошлый год в старне в два раза выросла численность казахстанцев, выезжавших в качестве туристов за границу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz. В других странах побывали свыше 7,7 миллиона отдыхающих из Казахстана. Рост внутреннего туризма на этом фоне выглядит более скромно: всего плюс 24,6 процента за год. Численность внутренних туристов составила почти половину населения страны - более 8,6 миллиона человек, — но, если разобраться, среди них тех, кто ездит по Казахстану, чтобы любоваться красотой нашей природы и отдыхать на курортах, в разы меньше.
Данные Бюро национальной статистики АСПиР РК за последние пять лет показывают, что туристическая отрасль страны до сих пор не оправилась от шоков пандемии. Об этом говорит, в первую очередь, показатель численности туристов-иностранцев, приезжающих посмотреть на Казахстан. В 2019 году Казахстан посетили более 8,5 миллиона нерезидентов. В прошлом году к нам приехали 4,7 миллиона гостей (рост в сравнении с 2021 годом — в 3 раза). При таком скачке, во-первых, это всё равно и близко не дотягивает до "докоронакризисного" уровня показателей, а во-вторых, вряд ли это можно назвать достижением туристского маркетинга, ведь часть приезжих составили россияне, которые прибыли в Казахстан за две миграционные волны (в феврале в связи с началом войны и в октябре в связи с объявлением частичной мобилизации в РФ).
Когда на заседаниях чиновники рапортуют о том, как много делается в стране для развития внутреннего туризма, показатель численности казахстанцев, путешествующих внутри страны, приводится как достижение. Более 8,6 миллиона человек! Но действительно ли это всё туристы? Чтобы ответить на этот вопрос, аналитики изучили выбор внутренними посетителями мест размещения, где они останавливались. Итак, в 2022 году из 8,6 миллиона так называемых внутренних туристов 6,4 миллиона человек останавливались в гостиницах и отелях, 1,8 миллиона человек посещали заповедники, заказники и другие особо охраняемые территории, 378 тысяч граждан побывали в санаториях. То есть лишь небольшую часть (всего четверть, или 2,2 миллиона человек) составили действительно отдыхающие, выехавшие на природу в отпуск или в санаторий для оздоровления. Остальные совсем не обязательно были туристами.
Кроме того, небезынтересны для определения истинной численности туристов в Казахстане и результаты обследования домохозяйств, проведённого специалистами Бюро национальной статистики АСПиР РК. Отметим, что в используемой методологии БНС турист — это человек, который совершает путешествие с ночёвкой в целях, не связанных с оплачиваемой деятельностью. Так вот, за январь–декабрь 2022 года из более чем 8,8 миллиона внутренних посетителей таких ночующих посетителей в Казахстане насчитывалось лишь 87 процентов, или 7,7 миллиона человек. Причём 66,7 процента из них, или 5,1 миллиона человек, во время своего путешествия останавливались у родственников. Ещё раз: более чем две трети всех внутренних туристов просто ездили к родным. Ещё чуть более 934 тысяч граждан жили во время поездок в съёмных квартирах.
Тех же, кто ездили в санатории, детские лагеря, на турбазы, в загородные дома или снимали шале в лесу, в 2022 году было всего 578,3 тысячи человек. А если сравнить эти показатели с 2021 годом, то окажется, что численность посетителей этой категории в 2022 году стала не больше, а почти вдвое меньше (578,5 тысячи человек, против 1 миллиона человек в 2021 году).
При этом обсуждаемый рост численности внутренних посетителей приходится как раз на тех, кто ездит проведать родных. Таких казахстанцев в 2022 году стало больше почти на 767 тысяч человек, или на 17,5 процента. В то же время посетителей гостиниц, мотелей и санаториев, согласно обследованиям, насчитывалось на 21,9 процента и на 37,1 процента меньше соответственно. Цифры говорят сами за себя: казахстанцы стали меньше ездить по турбазам и санаториям, и даже в гостиницах останавливаются реже, зато чаще ездят к родным и друзьям.
И, наконец, есть и такие важные данные: в 2021 году эксперты БНС АСПиР РК провели обследование, в ходе которого уточнили у казахстанцев цели их поездок. Оказалось, что 48,9 процента внутренних туристов ездили просто в гости к родным и друзьям, 5,9 процента были в поездках по работе, а 8,4 процента уезжали за пределы своего города ради шопинга. Тех, кто ездили в отпуск, на отдых, в санаторий или на курорт, оказалось всего 33,2 процента.
Об основных проблемах внутреннего туризма казахстанцы часто говорят и в соцсетях, и в социологических исследованиях. Например, прошлым летом специалисты международной компании Picodi.com провели любопытное исследование про отпуска казахстанцев. Согласно результатам, 69 процентов опрошенных соотечественников сообщили, что чаще отдыхали за границей, чем в Казахстане. Самые популярные направления — Турция, Россия, Египет, ОАЭ, Таиланд. Те, кто путешествовали по родине, чаще ездили в туры в Алматы, Астану, на озеро Алаколь или на курорты Борового. 16 процентов из тех, оставались на время отпуска в стране, провели его у родных в деревне или в другом городе.
Из плюсов отдыха в Казахстане респонденты отметили тот факт, что в стране много пунктов общественного питания и там вкусно кормят, людям нравится, что в Казхастане нет толп туристов и местное население гостеприимно. Минусов внутреннего туризма назвали много. Первый и наиболее часто упоминаемый (его отметили 62 процента респондентов) — несоответствие цен на услуги их качеству. Больше половины опрошенных считают отталкивающими факторами грязь (56 процентов), плохие дороги (55 процентов), отвратительные общественные туалеты (55 процентов) и низкое качество обслуживания (39 процентов).
В профильном ведомстве о неприятных впечатлениях туристов, конечно, знают. Все эти препоны для туризма почти в полном составе есть в перечне основных проблем Концепции развития туристской отрасли на 2023–2029 годы. Впрочем, этот список ежегодно переходит из одной концепции в другую, почти не меняясь. Но если вопросы строительства дорог и придорожных сервисов не входят в компетенцию профильного ведомства — Министерства культуры и спорта, — то за недостаточный уровень продвижения туристского потенциала на региональном уровне в ответе именно оно.
Даже на уровне регионов необходима информационная поддержка для популяризации туризма, не говоря уже о межрегиональных взаимных рекламных кампаниях. Например, далеко не каждый житель Восточного Казахстана посещал уникальное урочище Киин-Кериш в Курчумском районе. Так называемый Город духов с завораживающими марсианскими пейзажами — уникальное место для туристов. А знают ли о "пылающих" каньонах жители Мангистау, Алматы, Костаная?
Пока же наиболее активное наращивание затрат казахстанцев на туризм происходит как раз в сфере заграничного отдыха. Судя по результатам выборочных обследований, в прошлом году жители страны потратили на поездки в другие страны 225,2 миллиарда тенге. Это на 42,9 процента больше, чем в 2021 году.
Судя по развёрнутым данным, это произошло из-за увеличения расходов на проживание в гостиницах и отелях (плюс 65,2 процента), перелёты, переезды и турпутёвки (плюс 30,6 процента), питание (плюс 46,5 процента). Это основные статьи затрат на заграничные туры. Стоит отметить, что появилась тенденция экономии на услугах турагентств и ужинах в ресторанах.
На поездки внутри страны за прошлый год граждане израсходовали, конечно, больше: 419,1 миллиарда тенге с ростом на 14,1 процента к 2021 году. Но структура этих трат, в отличие от заграничного отдыха, была немного иной. Больше половины бюджета поездок внутренних туристов составили оплата дороги и покупка товаров. Из 419,1 миллиарда тенге казахстанцы потратили на шопинг 116,7 миллиарда тенге.
Непосредственно на проживание в гостиницах и отелях путешественники-резиденты израсходовали 54,1 миллиарда тенге, или 12,9 процента от общей суммы. К слову, именно на туристских услугах путешествующие казахстанцы в прошлом году тоже экономили. Турагентствам за 2022 год заплатили всего 217 миллиона тенге — сразу на 35,2 процента меньше, чем в 2021 году. Расходы на различные лечебные и оздоровительные процедуры уменьшились на 6,5 процента, с 21,3 до 19,9 миллиарда тенге.
-
Trend news
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 15:26 81
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 15:21 99
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 1196
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 1031
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 1912
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 2372
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 5345
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 1309
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 1276
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 3722
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 2791
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 3219
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 1719
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 1742
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 1297
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 1332
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 1552
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 1324
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 6568
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 1438
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 1684
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 10051
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 1730
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 1831
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 9387
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2265
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 1915
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 1673
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 1695
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 2848
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 1995
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 2451
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 2131
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 2624
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 2116
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2306
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 2635
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2228
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 1866
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6203
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 2191
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 2718
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2264
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 2657
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 2645
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 2305
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 2882
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 10175
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 3837
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 3290
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 2599
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 2782
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 4296
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 2829
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 2766
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 3881
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 2610
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 3289
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 2758
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 3305
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 3263
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 3008
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 3060
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 22699
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 2573
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 2904
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 13791
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 2565
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 3647
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 3564
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 3797
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 3260
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 11075
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 3906
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 3099
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 5094
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 4498
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 3461
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 2946
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 2909
-
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 562
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 579
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 945
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 659
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 704
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 678
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 1407
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 1076
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 1158
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 1632
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 1591
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 1426
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 1778
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 1520
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 1582
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 1714
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 1723
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 1759
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 1614
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 1829
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 1670
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 1727
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 1667
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 1917
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2018
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 1846
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2104
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2123
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2017
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 3583
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 2758
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 2803
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 2938
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 2974
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 2807
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 2749
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 3934
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 2721
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 2863
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3263
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3049
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3237
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 2880
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3409
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3032
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3351
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3003
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3158
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 4715
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3376
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 3579
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 3856
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4158
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4202
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 4819
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5232
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 4523
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 4845
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 4830
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5203
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4996
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 4932
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5119
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5393
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5300
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 6857
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 6051
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6278
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6367
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 7064
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 6130
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 6005
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 6223
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 9532
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 6627
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 6661
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 6115
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 6357
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 5741
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5979