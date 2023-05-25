Казахстанцы потратили на заграничные поездки 225,2 млрд тенге за год

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За прошлый год в старне в два раза выросла численность казахстанцев, выезжавших в качестве туристов за границу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz. В других странах побывали свыше 7,7 миллиона отдыхающих из Казахстана. Рост внутреннего туризма на этом фоне выглядит более скромно: всего плюс 24,6 процента за год. Численность внутренних туристов составила почти половину населения страны - более 8,6 миллиона человек, — но, если разобраться, среди них тех, кто ездит по Казахстану, чтобы любоваться красотой нашей природы и отдыхать на курортах, в разы меньше.

Данные Бюро национальной статистики АСПиР РК за последние пять лет показывают, что туристическая отрасль страны до сих пор не оправилась от шоков пандемии. Об этом говорит, в первую очередь, показатель численности туристов-иностранцев, приезжающих посмотреть на Казахстан. В 2019 году Казахстан посетили более 8,5 миллиона нерезидентов. В прошлом году к нам приехали 4,7 миллиона гостей (рост в сравнении с 2021 годом — в 3 раза). При таком скачке, во-первых, это всё равно и близко не дотягивает до "докоронакризисного" уровня показателей, а во-вторых, вряд ли это можно назвать достижением туристского маркетинга, ведь часть приезжих составили россияне, которые прибыли в Казахстан за две миграционные волны (в феврале в связи с началом войны и в октябре в связи с объявлением частичной мобилизации в РФ).

Когда на заседаниях чиновники рапортуют о том, как много делается в стране для развития внутреннего туризма, показатель численности казахстанцев, путешествующих внутри страны, приводится как достижение. Более 8,6 миллиона человек! Но действительно ли это всё туристы? Чтобы ответить на этот вопрос, аналитики изучили выбор внутренними посетителями мест размещения, где они останавливались. Итак, в 2022 году из 8,6 миллиона так называемых внутренних туристов 6,4 миллиона человек останавливались в гостиницах и отелях, 1,8 миллиона человек посещали заповедники, заказники и другие особо охраняемые территории, 378 тысяч граждан побывали в санаториях. То есть лишь небольшую часть (всего четверть, или 2,2 миллиона человек) составили действительно отдыхающие, выехавшие на природу в отпуск или в санаторий для оздоровления. Остальные совсем не обязательно были туристами.

Кроме того, небезынтересны для определения истинной численности туристов в Казахстане и результаты обследования домохозяйств, проведённого специалистами Бюро национальной статистики АСПиР РК. Отметим, что в используемой методологии БНС турист — это человек, который совершает путешествие с ночёвкой в целях, не связанных с оплачиваемой деятельностью. Так вот, за январь–декабрь 2022 года из более чем 8,8 миллиона внутренних посетителей таких ночующих посетителей в Казахстане насчитывалось лишь 87 процентов, или 7,7 миллиона человек. Причём 66,7 процента из них, или 5,1 миллиона человек, во время своего путешествия останавливались у родственников. Ещё раз: более чем две трети всех внутренних туристов просто ездили к родным. Ещё чуть более 934 тысяч граждан жили во время поездок в съёмных квартирах.

Тех же, кто ездили в санатории, детские лагеря, на турбазы, в загородные дома или снимали шале в лесу, в 2022 году было всего 578,3 тысячи человек. А если сравнить эти показатели с 2021 годом, то окажется, что численность посетителей этой категории в 2022 году стала не больше, а почти вдвое меньше (578,5 тысячи человек, против 1 миллиона человек в 2021 году).

При этом обсуждаемый рост численности внутренних посетителей приходится как раз на тех, кто ездит проведать родных. Таких казахстанцев в 2022 году стало больше почти на 767 тысяч человек, или на 17,5 процента. В то же время посетителей гостиниц, мотелей и санаториев, согласно обследованиям, насчитывалось на 21,9 процента и на 37,1 процента меньше соответственно. Цифры говорят сами за себя: казахстанцы стали меньше ездить по турбазам и санаториям, и даже в гостиницах останавливаются реже, зато чаще ездят к родным и друзьям.

И, наконец, есть и такие важные данные: в 2021 году эксперты БНС АСПиР РК провели обследование, в ходе которого уточнили у казахстанцев цели их поездок. Оказалось, что 48,9 процента внутренних туристов ездили просто в гости к родным и друзьям, 5,9 процента были в поездках по работе, а 8,4 процента уезжали за пределы своего города ради шопинга. Тех, кто ездили в отпуск, на отдых, в санаторий или на курорт, оказалось всего 33,2 процента.

Об основных проблемах внутреннего туризма казахстанцы часто говорят и в соцсетях, и в социологических исследованиях. Например, прошлым летом специалисты международной компании Picodi.com провели любопытное исследование про отпуска казахстанцев. Согласно результатам, 69 процентов опрошенных соотечественников сообщили, что чаще отдыхали за границей, чем в Казахстане. Самые популярные направления — Турция, Россия, Египет, ОАЭ, Таиланд. Те, кто путешествовали по родине, чаще ездили в туры в Алматы, Астану, на озеро Алаколь или на курорты Борового. 16 процентов из тех, оставались на время отпуска в стране, провели его у родных в деревне или в другом городе.

Из плюсов отдыха в Казахстане респонденты отметили тот факт, что в стране много пунктов общественного питания и там вкусно кормят, людям нравится, что в Казхастане нет толп туристов и местное население гостеприимно. Минусов внутреннего туризма назвали много. Первый и наиболее часто упоминаемый (его отметили 62 процента респондентов) — несоответствие цен на услуги их качеству. Больше половины опрошенных считают отталкивающими факторами грязь (56 процентов), плохие дороги (55 процентов), отвратительные общественные туалеты (55 процентов) и низкое качество обслуживания (39 процентов).

В профильном ведомстве о неприятных впечатлениях туристов, конечно, знают. Все эти препоны для туризма почти в полном составе есть в перечне основных проблем Концепции развития туристской отрасли на 2023–2029 годы. Впрочем, этот список ежегодно переходит из одной концепции в другую, почти не меняясь. Но если вопросы строительства дорог и придорожных сервисов не входят в компетенцию профильного ведомства — Министерства культуры и спорта, — то за недостаточный уровень продвижения туристского потенциала на региональном уровне в ответе именно оно.

Даже на уровне регионов необходима информационная поддержка для популяризации туризма, не говоря уже о межрегиональных взаимных рекламных кампаниях. Например, далеко не каждый житель Восточного Казахстана посещал уникальное урочище Киин-Кериш в Курчумском районе. Так называемый Город духов с завораживающими марсианскими пейзажами — уникальное место для туристов. А знают ли о "пылающих" каньонах жители Мангистау, Алматы, Костаная?

Пока же наиболее активное наращивание затрат казахстанцев на туризм происходит как раз в сфере заграничного отдыха. Судя по результатам выборочных обследований, в прошлом году жители страны потратили на поездки в другие страны 225,2 миллиарда тенге. Это на 42,9 процента больше, чем в 2021 году.

Судя по развёрнутым данным, это произошло из-за увеличения расходов на проживание в гостиницах и отелях (плюс 65,2 процента), перелёты, переезды и турпутёвки (плюс 30,6 процента), питание (плюс 46,5 процента). Это основные статьи затрат на заграничные туры. Стоит отметить, что появилась тенденция экономии на услугах турагентств и ужинах в ресторанах.

На поездки внутри страны за прошлый год граждане израсходовали, конечно, больше: 419,1 миллиарда тенге с ростом на 14,1 процента к 2021 году. Но структура этих трат, в отличие от заграничного отдыха, была немного иной. Больше половины бюджета поездок внутренних туристов составили оплата дороги и покупка товаров. Из 419,1 миллиарда тенге казахстанцы потратили на шопинг 116,7 миллиарда тенге.

Непосредственно на проживание в гостиницах и отелях путешественники-резиденты израсходовали 54,1 миллиарда тенге, или 12,9 процента от общей суммы. К слову, именно на туристских услугах путешествующие казахстанцы в прошлом году тоже экономили. Турагентствам за 2022 год заплатили всего 217 миллиона тенге — сразу на 35,2 процента меньше, чем в 2021 году. Расходы на различные лечебные и оздоровительные процедуры уменьшились на 6,5 процента, с 21,3 до 19,9 миллиарда тенге.