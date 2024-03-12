Казахстанцы построят в Физули центральную городскую больницу

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев в ходе посещения Физули ознакомились с планом строительства центральной городской больницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как рассказали лидерам Казахстана и Азербайджана, будущее медицинское учреждение запланировано на 180 койко-мест, общая площадь здания составит свыше 34 тысячи квадратных метров.

В больнице планируется на стационарном обслуживании открыть отделения кардиологии, неврологии, гинекологии, анестезиологии-реанимации, гемодиализа, терапевтическое, хирургическое, травматолого-ортопедическое, родильное и инфекционные отделения, кафедры офтальмологии, педиатрии и ЛОР.

На амбулаторном обслуживании будут действовать консультативное поликлиническое отделение, детская поликлиника, отделения рентгенодиагностики, функциональной диагностики, физиотерапии и медицинской реабилитации, а также клинико-диагностическая лаборатория, станция скорой медицинской помощи, центр гигиены и эпидемиологии.

Планируется, что объект будет построен на коммерческой основе казахстанскими строителями.