Казахстанцы помогали желающим незаконно пересечь госграницу
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В Туркестанской области задержали группу людей, оказывавших помощь иностранцам в незаконном пересечении границы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По подозрению в организации незаконной миграции оперативники задержали девять подозреваемых, из которых две женщины и семеро мужчин, одна из них гражданка Узбекистана, а остальные - местные жители.
Также в полицию доставили шесть граждан Узбекистана.
В ходе обыска полицейские изъяли у подозреваемых документы и шесть загранпаспортов, охотничье ружьё с патронами, два свёртка с наркотическим средством, 16 мобильных телефонов, около 500 тысяч тенге, 250 тысяч узбекских сумов и другие вещественных доказательства.
По факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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