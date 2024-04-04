Казахстанцы помогали желающим незаконно пересечь госграницу

В Туркестанской области задержали группу людей, оказывавших помощь иностранцам в незаконном пересечении границы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По подозрению в организации незаконной миграции оперативники задержали девять подозреваемых, из которых две женщины и семеро мужчин, одна из них гражданка Узбекистана, а остальные - местные жители.

Также в полицию доставили шесть граждан Узбекистана.

В ходе обыска полицейские изъяли у подозреваемых документы и шесть загранпаспортов, охотничье ружьё с патронами, два свёртка с наркотическим средством, 16 мобильных телефонов, около 500 тысяч тенге, 250 тысяч узбекских сумов и другие вещественных доказательства.

По факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.