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  • Казахстанцы подали заявки в рамках IPO "КазМунайГаза" на сумму 74,6 миллиарда тенге
kmg.kz Сегодня, 10:55
57
Сегодня, 10:55
57
Фото: kmg.kz

Казахстанцы подали заявки в рамках IPO "КазМунайГаза" на сумму 74,6 миллиарда тенге

Итоги IPO АО НК "КазМунайГаз" сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передаёт BaigeNews.kz.

"Вчера были приняты итоговые решения Совета директоров и Правительства по отчуждению акций КМГ.  Приём заявок осуществлялся с 9 ноября по 2 декабря. Приоритет отдавался удовлетворению заявок граждан Казахстана", - рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства. 

Общее количество заявок, поступивших от граждан - 128,7 тысяч. При этом общая сумма составила 74,6 миллиарда тенге. Цена одной акции составила 8406 тенге.

Министр также сообщил, что  "Самрук Казына" планирует вывести на IPO/SPO следующие портфельные компании:

В 2023-2024 годах — "Эйр Астана", КЕГОК, портфель зеленых активов Самрук-Энерго (проектная компания QazaqGreenPower plc).

В 2024-2025 годах — "КазахГаз".

В 2025 году — "Казахстан темир жолы".

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#финансы #экономика
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 10:55
57
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