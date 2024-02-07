Казахстанцы перевели за рубеж в три раза больше денег, чем получили

Через системы денежных переводов казахстанцы отправили за рубеж в три раза больше денег в 2023 году, чем получили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

За 2023 год через международные системы денежных переводов (СДП) из Казахстана было отправлено 961,4 миллиарда тенге. Объём полученных из-за рубежа черед СДП денежных переводов в РК сократился сразу в 2,2 раза и составил 305,8 миллиарда тенге. Объём отправленных за рубеж средств в 3,1 раза превысил объём средств, полученных из-за рубежа.

Среди стран, куда были переведены деньги из Казахстана, лидером стал Узбекистан. Следом идёт Россия. Замыкает тройку Турция.

По объёму полученных из-за рубежа денег лидировала Россия, следом с большим отставанием идут США и Узбекистан.