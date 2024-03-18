Казахстанцы отмечают День национальной одежды

В период с 26 февраля по 11 марта 2024 года на платформе eGov mobile проведен опрос граждан касательно отношения к ношению национальной одежды, передаёт BaigeNews. Социологические данные показывают высокий уровень одобрения к ношению национальной одежды в повседневной жизни.

"80,4% жителей страны положительно относятся к ношению национальной одежды в повседневной жизни национальной одежды. 83,3% опрошенной молодежи 18-29 лет положительно относятся к ношению национальной одежды в повседневной жизни. Каждый четвертый (25,8%) из числа опрошенных в повседневной жизни носит национальную одежду. Это означает, что национальная одежда отвечает условиям современной жизни и востребована среди граждан", - говорится в сообщении.

Отметим, положительное отношение к ношению национальной одежды прослеживается в среде молодежи. Это говорит о том, что современная молодежь Казахстана все больше приобщается к национальным традициям, ценностям и культурному наследию своего народа. Приверженность национальным традициям и культуре становится популярным трендом среди молодого поколения казахстанцев.

К слову, в опросе приняли участие 104 842 человека со всех регионов страны. Из них 56% женщин и 44% мужчин; 69% горожан и 31% сельчан; 67% казахов, 20% русских и 13% других этносов; 30% (в возрасте 18-29 лет), 52% (30-45 лет), 15% (46-60 лет), 3% (61 и старше лет).