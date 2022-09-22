Казахстанцы не планируют покупать автомобиль в 2022 году — исследование

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Рынок легкового транспорта в Казахстане показывает незначительный спад — на четыре процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сервис онлайн-объявлений Olx.kz. Его аналитики опросили более 4,5 тысячи респондентов и выяснили, что предложения о продаже новых авто сократились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года практически в четыре раза.

"Аналитики сервиса онлайн-объявлений OLX.kz, основываясь на данных сервиса, оценили казахстанский рынок транспорта за период январь-сентябрь 2022 и провели опрос среди казахстанцев на предмет желания и возможности покупки автомобиля в собственность. Исследование предложений по рынку выявило общий спад по всем категориям, исключая грузовой и мото-транспорт — предложение в данных сегментах растет в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На вторичном рынке средняя стоимость легкового автомобиля отечественных марок составляет в Казахстане 750 000 тенге, иностранных марок — 1 500 000 тенге. Примечательно, что самой востребованной торговой маркой авто по количеству поисковых запросов на сервисе во всем Казахстане остается ВАЗ, лишь в Таразе и Шымкенте это второй год подряд Mercedes-Benz", — сообщили эксперты.

При этом, опрос, проведенный среди казахстанцев, показал что 64 процента имеют автомобиль в собственности, при этом 56 процентов не планируют его продавать. Из 36 процентов, не имеющих в собственности автомобиль , 80 процентов не планирует его покупку в 2022 году.

"Возможно, это объясняется крайне нестабильной мировой экономической ситуацией и, как следствие, вывод на первый план базовых потребностей и стремлении сохранности имеющегося движимого имущества. Третий год подряд самой востребованной маркой автомобиля в Казахстане остается ВАЗ (Lada), вполне вероятно, что наши соотечественники отдают предпочтение данному автомобилю из-за приемлемой цены", — говорится в исследовании.

При этом средняя стоимость самой востребованной марки ВАЗ (Lada) в Казахстане варьируется от 650 000 тенге до 820 000 тенге для модели (на три процента ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Самой популярной моделью по количеству объявлений в исследуемых городах стала также марка ВАЗ (Lada), исключение составили лишь города Алматы и Талдыкорган — здесь самыми популярными за период стали автомобили марки Toyota, сообщили аналитики Olx.kz.

"Самое дорогое объявление в категории "Транспорт" было зарегистрировано по итогам исследуемого периода в городе Актау о продаже "Мобильной установки горизонтального направленного бурения GD-1600-T", стоимостью 260 миллионов тенге. Самым дорогим автомобилем стала Tesla MODEL X 2022 года, стоимостью 100 миллионов тенге, объявление зарегистрировано в города Астана", — говорится в сообщении.

Примечательно, что подавляющее большинство казахстанцев (64 процента), планирующих приобретениt автомобиля в 2022 году, рассчитывают потратить на его покупку не более пяти миллионов тенге.