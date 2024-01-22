Казахстанцы не могут купить билеты на поезда на март

В Казахстане закрыта продажа билетов на поезда на март. Ранее приобрести проездные документы можно было за 45 дней до отправки состава, передаёт BaigeNews.kz.

Как пояснили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", в данный момент ведётся штатная корректировка графика движения поездов с учётом запланированного объёма ремонта железнодорожных путей.

"Продажа билетов на март будет открыта в начале февраля. Продажа билетов на пассажирские поезда на январь и февраль ведётся в штатном режиме", - уточнили в компании.

В 2024 году планируют отремонтировать порядка 1 400 километров пути.