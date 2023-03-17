Казахстанцы начали получать компенсации по депозитам

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Более 306 миллиардов тенге для выплаты компенсации по тенговым депозитам поступили в банки. Об этом сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), передаёт BaigeNews.kz.

"Процедура выплаты компенсации подходит к концу. Казахстанский фонд гарантирования депозитов 15 марта получил от банков финальные реестры вкладчиков и передал их оператору выплат. В ближайшие дни банки завершат выплаты в полном объёме", – сообщил заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.

АО "Фонд проблемных кредитов" и АО "Казахстанский фонд устойчивости" перечислили деньги в банки. Общая сумма отправленных средств составила 306,6 миллиарда тенге. Количество вкладчиков, которым выплатят 10-процентную премию от государства, составило два миллиона 615 тысяч 772 человека.

Согласно правилам, в течение двух рабочих дней (до 20 марта 2023 включительно) банки второго уровня перечислят причитающуюся компенсацию на счета депозиторов, подавших заявления.

Компенсация в 10 процентов по тенговым депозитам выплачивается за счёт средств министерства финансов и Национального Банка Казахстана. Напомним, что банки принимали заявления на выплату компенсации в течение пяти месяцев – с сентября 2022 года до февраля 2023 года. Приём заявок завершился 10 февраля текущего года.