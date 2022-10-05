Казахстанцы могут получить социальные выплаты в течение пары минут

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Теперь социальные платежи в онлайн режиме поступают по назначению в течение 1-2 минут. Если ранее имелась задолженность и на банковский счет налогоплательщика наложен арест, то теперь при поступлении онлайн платежа арест со счета снимается на следующий день. Ранее для этого требовалось ждать 2-3 дня, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Комитета государственных доходов Минфина РК.

Чтобы сократить время получения данных по внебюджетным платежам (обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование), в минфине подготовили онлайн-сервис, где собрана вся информация о таких транзакциях, проведённых через платёжный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП) .

В минфине ожидают подключение и финансовых организаций второго уровня.

"Получение этой информации в онлайн режиме позволит оперативно отражать оплату налогоплательщиков по социальным платежам для участия в государственных закупках, получения государственных, банковских и других услуг", – подчеркнули в Комитете госдоходов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане собираются повысить соцвыплаты. Согласно проекту, соцвыплаты сотрудников в случае наступления рисков потери работы увеличатся с 40 до 45 процентов утраченного дохода. В случае утраты дохода при беременности и родах, работник будет получать сто процентов от потерянного заработка.

Социальный кодекс РК разработан Министерством труда и социальной защиты РК в начале 2022 года с целью объединить все действующие нормы законодательства в соцсфере в одном документе, чтобы упростить для населения понимание мер государственной поддержки.