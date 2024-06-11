Казахстанцы голосуют за старые авто: покрывает ли местный автопром потребности рынка?

Казахстанская транспортная отрасль оказалась в сложной ситуации. Несмотря на колоссальные усилия по поддержке казахстанской автомобильной промышленности и собираемый с автовладельцев утильсбор, число старых машин в Казахстане не уменьшается, а наоборот, увеличивается. Почему нынешняя система не приносит ожидаемого эффекта и как переломить ситуацию, выяснял корреспондент BaigeNews.kz на масштабном автомобильном форуме, который прошел в Алматы.

По статистике, в Казахстане в 2023 году зафиксирован рекордный рост (на 61%) продаж новых автомобилей у официальных дилеров, такое, по оценкам экспертов, было ранее только в 2007 году. По оценке Казахстанского автомобильного союза, средний рост продаж новых машин на рынке Казахстана колеблется от 40% до 60%. На такая ситуация началась только с 2002 года, ранее в нашу страну завозилось со всех регионов Европы, Америки, Азии ежегодно около 400 тысяч автомобилей, и все они были исключительно бывшие в употреблении, возрастом от 10 до 20 лет.

Президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева отмечает, что довольно высокий процент продаж новых автомобилей в 2023 году связан с тем, что реализовывался отложенный спрос, возникший в пандемию, а также с наличием удобных финансовых инструментов, позволяющих казахстанцам покупать именно новые машины. Кроме того, все автодилеры и автопроизводители начали предлагать клиентам очень много привлекательных программ, как по кредитованию, так и по субсидированию (трейд-ин, обмен старой машины на новую).

Но есть и другая цифра. Количество подержанных (бывших в употреблении, старых автомобилей) в Казахстане до сих пор составляет 70%. По данным Бюро национальной статистики, на начало 2024 года из 5,3 млн автотранспортных средств 2,4 млн старше 20 лет, в пределах от 10 до 20 лет 1,2 млн машин, от 7 до 10 лет около 680 тыс. авто, 590 тыс. от 3 до 7 лет, и менее 3 лет только 319 тыс.

Петиция в адрес правительства Казахстана об отмене утильсбора, получившая нужное количество голосов для рассмотрения, стала показателем накопившихся проблем в сфере продажи и покупки автомобилей. Отбросив различные слухи и домыслы, которые появляются на просторах интернета по поводу утильсбора, можно выделить самый главный вопрос, который волнует общество. Если государство поддерживает отечественный автопром, который в свою очередь пусть даже за счет сборки выпускает определенное количество новых автомобилей, то почему более 70% разъезжающих по дорогам страны автомобилей по-прежнему старше 7 лет?

Одна из причин дисбаланса между числом проданных отечественных и импортных новых машин и количеством старых автомобилей на дорогах в том, что в 2023 году, до повышения в России ставки утильсбора, часть купленных в Казахстане новых транспортных средств активно перепродавалась в соседнем государстве. Но внутри страны поводов для нынешней ситуации гораздо больше.

Эксперты и участники авторынка в один голос говорят, что проведенная в Казахстане легализация автомашин с иностранными номерами пополнила парк старых авто, к тому же, продолжается импорт подержанных авто. Автопроизводители и автодилеры Казахстана уверены, что такой импорт стимулируется зарубежными странами и Казахстану угрожает откат в 90-е, когда наша страна была свалкой для чужих старых машин.

Аналитик Ансар Абуев констатирует, что в 2023 году наибольший рост в сегменте импорта подержанных авто показали машины в возрасте от 3 до 7 лет, также рост отмечен в сегменте от 10 до 20 лет тоже идёт рост, в то время как количество новых автомобилей до трёх лет остаётся в районе 67%.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что покупка старого автомобиля для казахстанцев с рук в настоящее время элементарно доступнее, чем приобретение новой машины. На это, как оказалось, есть свои причины.

По словам Анар Макашевой, с первого апреля 2024 года вступили в силу более жёсткие правила для тех, кто даёт кредиты и для тех, кто берёт их.

"Да, государство сейчас работает над тем, чтобы максимально снизить закредитованность населения, но под ужесточение попало и залоговое автокредитование. Мы считаем, что оно для государства, для наших граждан не такое страшное, чтобы вводить на него ограничения. Что значит приобрести автомобиль в кредит? Вы покупаете автомобиль, ставите его в залог и пока вы этот кредит не погасите, автомобиль на вас не переоформляется. В случае, если вы не можете выплатить по каким-то причинам кредит, вы всегда можете либо сделать реструктуризацию самого кредита, то есть получить какую-то отсрочку платежа, либо вы можете продать свой автомобиль, тем самым загасить кредит, и, соответственно, этого проблемного кредита не будет. Но к сожалению, по стечению обстоятельств уже второй месяц не получается внести изменения в постановления, хотя вроде и финрегулятор, и все финансовые участники, игроки рынка вместе долго собирались, обсуждали этот вопрос и всё-таки пришли к выводу о том, что залоговые автокредитования - это нормальный инструмент для обновления автопарка и что его необходимо оставить, Соответственно, условия для тех, кто даёт кредиты и для тех, кто берёт кредиты всё-таки лучше сделать помягче, и мы ожидаем подписания этого постановления. А пока у нас уже вот второй месяц по рынку идёт спад, порядка 10%, что, конечно, влияет на темпы роста", - сказала Анар Макашева.

Кроме того, автодилеры считают, что у казахстанского покупателя машин не самые простые запросы и порой продавцам сложно соответствовать ожиданиям. По данным представителя автодилера Бекнура Несипбаева, казахстанцы чаще всего ищут автомобиль ценой 5 миллионов тенге. Причем, 48% желают купить новый автомобиль за эту сумму, но глобальная проблема в несоответствии ожиданий покупателя и предложения от официальных дилеров.

"Клиенты хотят за 5 миллионов тенге купить большой, комфортный, удобный автомобиль, но согласно такому запросу ценник будет выше. В тоже время, у нас есть модели новых автомобилей, начиная от 5,5 млн, от 6 млн, от 7 млн тенге, но клиенты не хотят их покупать, потому что это предложение не соответствует их ожиданиям. То есть, проблема в том, что необходимо развивать навыки финансового планирования и работа с клиентами в том направлении, что предлагаемые за 5 – 7 млн тенге у официальных дилеров автомобили ничем не хуже, чем 10-летний более просторных автомобиль, а намного лучше", - сказал Бекнур Несипбаев.

Другая важная причина сложившейся ситуации – пробуксовка программы трейд-ин. Представитель другой компании-автодилера Динара Искакова отметила, что в 2024 году доля трейд-ин в дилерских центрах падает. Если в прошлом году его доля достигала 60-70%, то в этом году показатели падают.

"Один из факторов - падение цен на вторичном рынке. То есть, цены на подержанные авто уже упали, но наши клиенты не совсем успевают за этой тенденцией и, приходя к нам, свои автомобили с пробегом оценивают очень дорого, их ожидания не совпадают с нынешней рыночной ценой. Вторая причина – упомянутые изменения законодательства по автокредитованию, 80% автомобилей продаются через кредит, сейчас уровень одобрения на автомобиль с пробегом очень низкий, 15%", - сказала Искакова.

А пока казахстанцы при покупке автомобиля пытаются получить больше за те же деньги, рискуя нарваться на автомобиль с обременениями или находящийся в розыске.

Что делать?

Глобально ситуация, когда общество наблюдает ситуацию, при которой статистика говорит об одном (высокая динамика продаж новых авто), а на дорогах – совсем другая история (обилие старых машин), сложилась не за один год. В результате старые машины не исчезают так быстро, как хотелось бы, а путешествуют по вторичному рынку, ведь чаще всего старые автомобили в Казахстане утилизируются по двум причинам: невозможность восстановления, в том числе после ДТП, переезд автовладельца вместе с машиной в другую страну.

Изменить это положение возможно за счет смены системы поддержки автопроизводителей, уверены эксперты. Альтернативой утильсбору в его нынешнем виде может быть другая модель утильсбора, закрытие границ для импорта старых машин, введение техрегламента по экологическим стандартам, что создаст препоны для подержанных машин.

"Мы видим, что нашим гражданам нужно помогать приобретать новые автомобили и помогать сдавать свои старые автомобили, и наверное вот эта система утилизации, которая изначально была создана в этом отношении должна была помочь. Сейчас много нареканий в соцсетях, везде в СМИ обсуждается то, что эта система не работает. И мы все с удовольствием ждём, когда она всё-таки заработает", - сказала Анар.

Руководитель аналитического агентствав Артур Мискарян предлагает еще одну меру.

"Автомобильный рынок на самом деле можно разделить на два больших сегмента - импортных и локализованных автомобилей. В этом смысле государство как регулятор таможенными тарифными инструментами, в том числе и ставками того же утилизационного сбора, может дать приоритет отрасли у себя в стране, снижая или повышая ставки таможенные государство может снижать или сокращать долю импорта или долю того продукта, который локализован в стране", - полагает эксперт.

По словам председателя Независимого автомобильного союза Эдуарда Эдокова, нынешняя схема утильсбора выглядит не самой прозрачной. Он обращает внимание на закрытость информации о распределении утильсбора и справедливые возмущения общества. И полагает, что для решения проблем обилия устаревших автомобилей необходима работа не только с автопроизводителями, но и в целом с экономикой.

"Казахстанцы лучше жить не стали, платежеспособность особо не выросла, и рост производства автомобилей вызван в целом внешними факторами, либо отложенным спросом. Фактически, как мы понимаем, ситуация даже ухудшается. По производству более-менее понятно, но необходимо повышать платежеспособность казахстанцев, и тогда они, конечно, возьмут новую машину, пусть она чуть дороже чем подержанная", - объяснил Эдоков.

В Министерстве экологии признают, что система утильсбора несовершенна и заявили, что уже работают над поправками. В организации "Жасыл даму", которая сейчас является оператором утильсбора, подчеркнули, что вся финансовая отчётность публикуется в свободном доступе и ее можно изучить. Кроме того, "Жасыл даму" постоянно проверяет как его единственный акционер - министерство экологии, так и Счётный комитет.

Полемика в обществе и среди экспертов может свидетельствовать о том, что стране нужна новая система поддержки отечественного автопрома и ответственные госорганы сейчас как раз и занимаются разработкой данной системы. А пока простым казахстанцам, пользующимся старыми авто или собирающимися купить машину, остается копить деньги и ждать выгодных предложений, чтобы купить новую машину, либо менять мировоззрение и покупать менее вместительные машины, а то и вовсе пересаживаться на общественный транспорт.