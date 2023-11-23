Казахстанцы должны банкам 18,8 трлн тенге

Общий кредитный портфель всех физических лиц в Казахстане на 1 ноября 2023 года составил 18,8 трлн тенге. За месяц сумма кредита выросла на 1,5%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

По итогам октября объем кредитов, выданных физлицам, составил 1,23 трлн тенге. Рост по сравнению с сентябрем оказался незначительным – лишь 1,3%, или 15,7 млрд тенге. Но количество выданных кредитов в октябре побило исторический рекорд - 4,7 млн единиц.

Общая сумма потребительских беззалоговых кредитов составила 780 млрд тенге. Это на 5,2%, или 38,3 млрд тенге, больше, чем в сентябре. Больше половины всей суммы (427,4 млрд тенге) получили только 10% заемщиков.

Два месяца подряд снижается сумма выданных ипотечных кредитов. Уровень октября – 152,6 млрд тенге (минус 10,5%, или 17,9 млрд тенге, к сентябрю).

Растет объем займов "до зарплаты" (PDL). Их выдано 80,7 млрд тенге. Это на 12,1%, или 8,7 млрд тенге, больше, чем в сентябре. Всего было оформлено 1,3 млн подобных кредитов.

Растет такая услуга как кредит под залог автомобиля. Автоламбарды выдали 6,7 млрд тенге (плюс 14,7%, или 0,9 млрд тенге, к сентябрю). Рост произошел за счет увеличения средней суммы выданного кредита: за месяц она увеличилась на 13,8%, до 4,3 млн тенге.