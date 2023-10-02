Казахстанцы чудом завоевали медаль в эстафете на Азиаде

Сборная Казахстана стала бронзовым призером Азиады в смешанной эстафете, передаёт BaigeNews.kz.

В эстафете 4×400 метров выступили Дмитрий Коблов, Александра Залюбовская, Давид Ефремов и Аделина Земс.

С результатом 3:24.85 сборная Казахстана изначально заняла четвёртое место после Бахрейна, Индии и Шри-Ланки. Но команду Шри-Ланки дисквалифицировали, и наши спортсмены смогли подняться на пьедестал.