Казахстанцы чудом завоевали медаль в эстафете на Азиаде
Сегодня, 19:44
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Сегодня, 19:44Сегодня, 19:44
119Фото: Минтуризма и спорта РК
Сборная Казахстана стала бронзовым призером Азиады в смешанной эстафете, передаёт BaigeNews.kz.
В эстафете 4×400 метров выступили Дмитрий Коблов, Александра Залюбовская, Давид Ефремов и Аделина Земс.
С результатом 3:24.85 сборная Казахстана изначально заняла четвёртое место после Бахрейна, Индии и Шри-Ланки. Но команду Шри-Ланки дисквалифицировали, и наши спортсмены смогли подняться на пьедестал.
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