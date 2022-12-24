Казахстанцы будут получать SMS о перечислении им пенсий, пособий и соцвыплат

Фото: pixabay.com

Казахстанцам будет приходить дополнительное SMS о перечислении пенсий, пособий и социальных выплат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Правительства для граждан".

Ранее граждане получали SMS-уведомления только о назначении пенсий, пособий и социальных выплат. Теперь гражданам, подавшим заявление на выплату пенсий, пособий, соцвыплат и единовременных выплат из республиканского бюджета и соцвыплат из государственного фонда социального страхования будет направлено два SMS-уведомления: о назначении и о перечислении выплат.

"Теперь услугополучателям не придётся звонить или приходить в ЦОН, чтобы узнать дату перечисления социальных выплат", - прокомментировал заместитель председателя правления госкорпорации Асхат Ибраев.

Отметим, что с начала текущего было оказано года порядка двух миллионов госуслуг в социально-трудовой сфере. При этом граждане всё реже обращаются для назначения соцвыплат в ЦОН и подают заявления через другие источники, такие как портал электронного правительства, приложения банков, композитные услуги и проактивным способом.