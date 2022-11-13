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Казахстанцы без прописки смогут голосовать на выборах президента. Как это работает?
В законодательстве чётко сказано: голосовать могут только те граждане, которые имеют временную или постоянную регистрацию. Поэтому казахстанцам без прописки отказывали в голосовании. Чтобы не лишать людей конституционного права, премьер-министр страны Алихан Смаилов подписал постановление, которое позволяет выдавать прописку на 1 день в прямо избирательных участках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Bes-media.
Постановлением правительства внесены изменения в правила регистрации внутренних мигрантов, которые позволяют прописать граждан на избирательном участке прямо в день выборов.
"В целях реализации избирательного права и включения гражданина в список избирателей согласно Конституционному закону Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" регистрация лиц, снятых с регистрации по месту жительства на основании заявления собственника жилища, здания или помещения, в день выборов допускается в здании или помещении по адресу избирательного участка", — сказано в обновлённых правилах регистрации внутренних мигрантов.
Таким образом, казахстанцы, не имеющие регистрацию, смогут проголосовать на выборах 20 ноября.
В день выборов в каждом районе будут работать специальные участковые избирательные комиссии, на которых можно будет прописаться на один день, чтобы проголосовать.
"Если гражданин приходит на избирательный участок, и выясняется, что он длительное время нигде не прописан, он вправе обратиться на пять избирательных участков каждого областного центра и пять избирательных участках каждого района мегаполиса, которые сейчас как раз определяются местными исполнительными органами и территориальными комиссиями. На них будут присутствовать сотрудники "Правительства для граждан", которым гражданин вправе предъявить заявление о регистрации по месту нахождения избирательного участка. После регистрации на территории этого участка комиссия получает информацию, что гражданин зарегистрирован, и вручает ему на этом основании избирательный бюллетень. Таким образом, реализуется конституционное право гражданина", — пояснил Константин Петров, отвечая на вопросы издания.
Регистрация граждан на избирательных участках, по данным пресс-службы правительства, будет производиться следующим образом. Сначала собственник помещения, где расположен избирательный участок, выдаёт согласие на регистрацию в данном избирательном участке. Затем работник ЦОНа на основании заявления осуществляет регистрацию гражданина. На следующий день, 21 ноября, система выпишет граждан, которых зарегистрировали по адресу избирательного участка.
При этом прописываться по разному адресу в день выборов и голосовать несколько раз не получится, заверил Константин Петров.
Сооснователь ОФ "Еркіндік қанаты", юрист, наблюдатель с большим стажем Роман Реймер считает, что таким образом правительство и ЦИК своими руками на "ровном месте" создают правовую коллизию и потенциальные проблемные и более конфликтные ситуации на избирательных участках.
Роман Реймер подчеркнул, что КЗ "О выборах в РК" устанавливают, что граждане включаются в список избирателей на основании факта постоянной регистрации или в определённых случаях временной регистрации на территории относящейся к соответствующему избирательному участку.
"Включение граждан, не имеющих ни постоянной, ни временной регистрации в список наблюдателей прямо противоречит выборному законодательству. Обращаю ваше внимание, что по иерархии нормативно правовых актов, Конституционный закон "О выборах в РК" стоит выше постановления правительства. Таким образом, правительство и ЦИК своими руками на "ровном месте" создают правовую коллизию и потенциальные проблемные и более конфликтные ситуации на избирательных участках", — заключил Роман Реймер.
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