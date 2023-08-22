Казахстанцы без хлеба не останутся - Алихан Смаилов
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о мерах по финансовому и материально-техническому обеспечению уборочных работ на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, выделено 426 тысяч тонн дизтоплива по цене ниже рыночной на 15 процентов. Предусмотрено бюджетное кредитование в размере 140 миллиардов тенге и на форвардный закуп нового урожая зерна на 81 миллиардов тенге.
Выделено 20 миллиардов тенге на увеличение уставного капитала компании "КазАгроФинанс" для финансирования приобретения кормозаготовительной техники и мобильных систем орошения.
"Как вы знаете, лето выдалось засушливым, в результате пострадал ряд регионов. Там будет собрано меньше урожая. В целях нивелирования последствий засухи были приняты оперативные меры. В том числе будут выделены средства из резерва Правительства. Холдингу "Байтерек" надо проработать вопрос пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи. В целом ситуация находится под контролем. Собранного урожая однозначно хватит. Казахстанцы без хлеба не останутся", - заявил Смаилов.
Премьер-министр отметил, что климатические изменения, дефицит воды становятся серьезным вызовом для сельского хозяйства. Поэтому необходимо разработать Дорожную карту по усилению рационального использования водных ресурсов.
"Регионам надо активно внедрять водосберегающие технологии. Также в нынешних условиях необходимо уделить особое внимание заготовке кормов. На сегодняшний день хорошие темпы кормозаготовки в Костанайской, Туркестанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской (92,9%), Алматинской областях. Вместе с тем, низкие темпы наблюдаются в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях", - сказал Алихан Смаилов.
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