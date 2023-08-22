Казахстанцы без хлеба не останутся - Алихан Смаилов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о мерах по финансовому и материально-техническому обеспечению уборочных работ на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, выделено 426 тысяч тонн дизтоплива по цене ниже рыночной на 15 процентов. Предусмотрено бюджетное кредитование в размере 140 миллиардов тенге и на форвардный закуп нового урожая зерна на 81 миллиардов тенге.

Выделено 20 миллиардов тенге на увеличение уставного капитала компании "КазАгроФинанс" для финансирования приобретения кормозаготовительной техники и мобильных систем орошения.

"Как вы знаете, лето выдалось засушливым, в результате пострадал ряд регионов. Там будет собрано меньше урожая. В целях нивелирования последствий засухи были приняты оперативные меры. В том числе будут выделены средства из резерва Правительства. Холдингу "Байтерек" надо проработать вопрос пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи. В целом ситуация находится под контролем. Собранного урожая однозначно хватит. Казахстанцы без хлеба не останутся", - заявил Смаилов.

Премьер-министр отметил, что климатические изменения, дефицит воды становятся серьезным вызовом для сельского хозяйства. Поэтому необходимо разработать Дорожную карту по усилению рационального использования водных ресурсов.