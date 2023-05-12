- Филиалы 9 мировых вузов откроют в Казахстане до 2029 года 13:41 54
- Восьмилетнего ребёнка на самокате сбила машина в Балхаше 13:36 52
- Санжар Адилов стал начальником полиции Карагандинской области 13:20 124
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 13:10 255
- Учиться и работать смогут казахстанские студенты 1 и 2 курсов колледжей 12:53 212
- Казахстанцы активно избавляются от российских рублей 12:48 212
- В Казахстане зафиксировали рекордный рост цен на бензин 12:19 292
- Назначен председатель комитета миграционной службы МВД 11:55 290
- Заводы, рынки, элитные участки. Список возвращённых государству богатств озвучила Генпрокуратура 11:21 536
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 11:10 547
- "Врач больше времени проводит за компьютером, а не с пациентом" - сенатор о необходимости цифровизации 10:56 500
- Крупную партию наркотиков из США пытались ввезти в Казахстан 10:41 332
- Более 300 тысяч медсестёр отмечают свой профессиональный праздник в Казахстане 10:33 734
- Самые популярные национальные вида спорта у казахстанцев назвали в МКС 10:25 322
- Антитеррористические учения проведут во всех школах Казахстана 12 мая 10:23 471
- Массовая драка среди подростков произошла в Петропавловске 10:20 382
- Ещё один вид пособий можно оформить через банковское приложение 10:03 379
- Это стоит знать: как оформить и получить декретные выплаты в Казахстане 09:41 439
- Средний бизнес должен стать драйвером роста обрабатывающей промышленности — премьер 09:19 374
- Гонщик "Астаны" финишировал в топ-10 шестого этапа "Джиро д’Италия" 09:03 375
- Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter 08:38 414
- Имамы вышли на татами в Шахтинске 07:56 477
- Сборная Казахстана по хоккею досрочно "стала" последней на ЧМ-2023 07:09 546
- Летом хотел сыграть свадьбу: сослуживцы рассказали о пожарном, погибшем на Медеу 06:31 577
- Скачок напряжения до 385 вольт в Усть-Каменогорске нанес ущерб в миллионы тенге 05:17 528
- Аренда квартир в Казахстане подорожала почти на треть 04:40 654
- "Не боржоми, но где-то рядом": аким Караганды попробовал воду из-под крана 03:02 574
- Сбитая опора освещения уличного фонаря упала на пешехода в Актюбинской области 02:23 491
- Пьяного мужчину сняли с поезда Мангистау – Алматы за нарушение порядка 01:45 541
- Казахстанская теннисистка получила жесткую оценку за выступление на "Мастерсе" в Риме 00:38 860
- Мужчину от прыжка из окна многоэтажки спасли полицейские Астаны 11.05.2023 607
- Работникам, спасавшим от паводков Актобе, так и не заплатили 11.05.2023 591
- Режим ЧС в Петропавловске: чем помогут погорельцам 11.05.2023 647
- Вагоны сошли с рельсов близ Шымкента 11.05.2023 581
- Трагедия в Актау: жуткие подробности о гибели человека сообщили очевидцы 11.05.2023 980
- На 4 млн тенге обманул мошенник инвестора из Алматы 11.05.2023 611
- Более килограмма волос достали из желудка 12-летней девочки в Таразе 11.05.2023 751
- В Акмолинской и Жетысуской областях назначили глав департаментов экономических расследований 11.05.2023 1039
- Женщину подозревают в убийстве сторожа детсада в Экибастузе 11.05.2023 823
- Назначен начальник департамента полиции Кызылординской области 11.05.2023 677
- С пожаром на Медеу не могут справиться несколько суток 11.05.2023 620
- Сменился глава ДЭР в Туркестанской области 11.05.2023 1012
- Вызов "скорой" - не инструмент для достижения своих целей. Врачи обратились к протестующим в Жанаозене 11.05.2023 597
- Спички, вороны, кирпичи: семейчане показали свои домашние коллекции 11.05.2023 1598
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 762
- Мощный взрыв прогремел в центре Милана 11.05.2023 660
- Сведения о регистрации актов гражданского состояния будут корректировать 11.05.2023 619
- Назначен глава департамента экономических расследований по Карагандинской области 11.05.2023 752
- Производителей бытовой техники могут освободить от уплаты НДС 11.05.2023 645
- Мать в порыве злости убила новорождённого в Павлодаре 11.05.2023 1015
- Режим ЧС объявили в Петропавловске 11.05.2023 728
- У нас нет права на следующую ошибку – Ашимбаев о реформах ОСИ 11.05.2023 688
- Численность занятого населения растёт в Казахстане 11.05.2023 602
- Казахстанцы стали чаще покупать жильё 11.05.2023 632
- Зола на вес золота: ценные отходы тоннами лежат в Павлодарской области 11.05.2023 9224
- В АЗРК сообщили о расследовании в отношении КТЖ 11.05.2023 683
- Сумма накоплена серьёзная - Ашимбаев о возврате незаконно выведенных за рубеж денег 11.05.2023 841
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 1124
- В июне казахстанцы отдохнут на один день больше 11.05.2023 766
- Арман Оразалиев назначен начальником ДП ЗКО 11.05.2023 1019
- Мощное землетрясение в Японии разрушило более 500 домов 11.05.2023 918
- Квалификационные требования к майнерам утвердили в Казахстане 11.05.2023 632
- В Актау обрушился козырёк жилого дома - есть погибший 11.05.2023 938
- 100 миллионов тенге и слиток золота пытались незаконно вывезти из Астаны 11.05.2023 1008
- В Казахстане обновили базу вопросов для пробной сдачи ЕНТ 11.05.2023 725
- Случаи выпадения детей из окон участились в Казахстане 11.05.2023 680
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 912
- Должны быть подключены к теплу до отопительного сезона - Касымбек о долгостроях Астаны 11.05.2023 1048
- Сколько Россия платит Казахстану за аренду космодрома Байконур 11.05.2023 760
- Землю стоимостью более 170 млн тенге вернули государству в Петропавловске 11.05.2023 950
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 1084
- Казахстанцы стали чаще отправлять деньги в Турцию и Россию 11.05.2023 950
- Земельные нарушения будут выявлять при помощи космического мониторинга в Казахстане 11.05.2023 744
- Московская биржа запускает торги фьючерсами на казахстанский тенге 11.05.2023 693
- Страны СНГ будут сотрудничать в сфере защиты авторских прав - сенат одобрил закон 11.05.2023 788
- Электронный паспорт здоровья ребёнка появится в Казахстане 11.05.2023 798
- В Казахстане стартовал приём заявок для участия в Международном форуме волонтёров 11.05.2023 752
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 1330
- В "Озенмунайгаз" брали работников с поддельными дипломами 11.05.2023 714
- Рысь попала в фотоловушку в Алматинской области 11.05.2023 921
Казахстанцы активно избавляются от российских рублей
В казахстанских пунктах обмена валют сообщили о снижении интереса у казахстанцев к доллару и рублю в первом квартале 2023 года. Так, популярную у наших граждан ранее американскую валюту, за три месяца продали на 12,7 процента меньше, чем в аналогичный период 2022-ого, - всего 385,5 миллиарда тенге. А российских рублей казахстанцы сдали в обменные пункты больше, чем купили, на 8,4 миллиарда тенге. Для сравнения: за этот же период в наших обменниках российские рубли купили на 215,2 миллиарда больше, чем сдали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.
В разрезе регионов почти треть "чистых" продаж долларов обменными пунктами пришлась лишь на Алматы: 124,9 миллиарда тенге. Значительный объём пришёлся также на Шымкент: 68,2 миллиарда тенге и Астану: 30,7 миллиарда тенге.
Наименьшие объёмы продаж долларов обменными пунктами в первом квартале этого года отметили в Алматинской (679,9 миллиона тенге), Улытауской (один миллиард тенге) и Жетысуской (1,8 миллиарда тенге) областях.
Рублей продали больше чем купили за первый квартал 2023 года сразу в 12 из 20 регионов Казахстана. При этом наибольшие объёмы пришлись на Восточно-Казахстанскую (три миллиарда тенге), Карагандинскую (1,7 миллиарда тенге) и Акмолинскую (1,5 миллиарда тенге) области.
В оставшихся восьми регионах страны объём купленных обменными пунктами рублей превысил объём проданных. Так, самые большие отрицательные объёмы продаж российских рублей отметили в Алматы (минус 9,3 миллиарда тенге), Астане (минус 4,1 миллиарда тенге) и Костанайская область (минус 1,8 миллиарда тенге).
Официальный обменный курс доллара США в среднем за апрель 2023 года составил 451,33 тенге — лишь на 0,3 процента выше показателя предыдущего месяца и на 0,4 процента меньше по сравнению с апрелем 2022 года. При этом в начале мая за один доллар США давали 453,39 тенге, но уже к 10 мая курс снизился до 445,28 тенге.
Курс евро в среднем за апрель составил 494,6 тенге — на 2,9 процента больше, чем в марте 2023 года, но лишь на полпроцента больше, чем в апреле 2022-го. С начала мая курс евро снизился со 198,18 тенге до 490,97 тенге.
Курс российского рубля в среднем за апрель составил 5,58 тенге — на 5,7 процента меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,3 процента меньше по сравнению с апрелем 2022-го. При этом с начала мая он вырос с 5,63 тенге до 5,8 тенге.
-
Trend news
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 13:10 231
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 11:10 543
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 761
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 1123
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 910
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 1083
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 1327
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 928
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 1069
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 999
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 1554
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 980
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 1184
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 1034
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 20341
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1296
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 1552
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 11615
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 1238
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2096
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 1773
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 2043
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 1939
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 9041
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 1840
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 1787
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 2692
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 2504
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 1709
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 1544
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 1615
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2016
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2162
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 1721
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 2515
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 2878
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2037
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2350
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2328
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 2424
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 2901
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 18386
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3344
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2300
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2369
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 2656
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2586
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2229
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5317
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2140
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2266
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 13392
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 2558
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2218
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2379
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2326
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 3445
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4354
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 2990
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2295
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 3061
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 2756
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 4329
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3390
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2646
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 8061
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 4435
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 2828
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 2573
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 31901
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 4213
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 3413
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 3678
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 7553
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 3408
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 2903
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 2848
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 3123
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 3074
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 4598
-
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 1415
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 1294
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 1213
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 1343
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 1400
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 1321
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1340
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 2383
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1454
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1610
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 1957
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 1738
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 1922
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 1586
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2127
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 1766
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2124
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 1762
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 1880
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3344
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2161
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2360
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 2659
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3014
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 2956
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3464
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 3806
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3328
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3572
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3657
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 3832
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 3775
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 3672
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 3887
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4170
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4112
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 5666
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 4751
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5071
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5076
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 5762
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 4932
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 4702
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5018
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8189
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5354
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 5187
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 4742
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5174
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4607
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 4841
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5139
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 5813
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 4917
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 4914
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5117
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4705
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 5761
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4597
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5147
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 5768
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5288
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 4833
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5282
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5231
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 4947
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5235
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5593
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 6081
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 5838
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 5011
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 5850
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5379
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 5856
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5260
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 5231
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 5134
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 5182
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 5594
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 6108