Казахстанцы активно избавляются от российских рублей

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В казахстанских пунктах обмена валют сообщили о снижении интереса у казахстанцев к доллару и рублю в первом квартале 2023 года. Так, популярную у наших граждан ранее американскую валюту, за три месяца продали на 12,7 процента меньше, чем в аналогичный период 2022-ого, - всего 385,5 миллиарда тенге. А российских рублей казахстанцы сдали в обменные пункты больше, чем купили, на 8,4 миллиарда тенге. Для сравнения: за этот же период в наших обменниках российские рубли купили на 215,2 миллиарда больше, чем сдали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

В разрезе регионов почти треть "чистых" продаж долларов обменными пунктами пришлась лишь на Алматы: 124,9 миллиарда тенге. Значительный объём пришёлся также на Шымкент: 68,2 миллиарда тенге и Астану: 30,7 миллиарда тенге.

Наименьшие объёмы продаж долларов обменными пунктами в первом квартале этого года отметили в Алматинской (679,9 миллиона тенге), Улытауской (один миллиард тенге) и Жетысуской (1,8 миллиарда тенге) областях.

Рублей продали больше чем купили за первый квартал 2023 года сразу в 12 из 20 регионов Казахстана. При этом наибольшие объёмы пришлись на Восточно-Казахстанскую (три миллиарда тенге), Карагандинскую (1,7 миллиарда тенге) и Акмолинскую (1,5 миллиарда тенге) области.

В оставшихся восьми регионах страны объём купленных обменными пунктами рублей превысил объём проданных. Так, самые большие отрицательные объёмы продаж российских рублей отметили в Алматы (минус 9,3 миллиарда тенге), Астане (минус 4,1 миллиарда тенге) и Костанайская область (минус 1,8 миллиарда тенге).

Официальный обменный курс доллара США в среднем за апрель 2023 года составил 451,33 тенге — лишь на 0,3 процента выше показателя предыдущего месяца и на 0,4 процента меньше по сравнению с апрелем 2022 года. При этом в начале мая за один доллар США давали 453,39 тенге, но уже к 10 мая курс снизился до 445,28 тенге.

Курс евро в среднем за апрель составил 494,6 тенге — на 2,9 процента больше, чем в марте 2023 года, но лишь на полпроцента больше, чем в апреле 2022-го. С начала мая курс евро снизился со 198,18 тенге до 490,97 тенге.

Курс российского рубля в среднем за апрель составил 5,58 тенге — на 5,7 процента меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,3 процента меньше по сравнению с апрелем 2022-го. При этом с начала мая он вырос с 5,63 тенге до 5,8 тенге.