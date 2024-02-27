Казахстанцев пригласили принять участие в обсуждении учебников
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Казахстанцев пригласили поделиться своим мнением о качестве содержания, структуре, методических подходах, языке изложения и оформлении учебников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования Минпросвещения РК.
Как сообщили в Минпросвещения РК, обсуждение вновь разработанных учебников началось 12 февраля.
Чтобы поделиться мнением, казахстанцам нужно перейти на сайт talkylau.ebmso.edu.kz. Там можно высказать замечания относительно качества содержания, структуры, методических подходов, языка изложения и оформления следующих учебников:
- "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Русский язык" (для школ, где русский язык изучают как иностранный), иностранные языки (английский язык, французский язык) для третьего класса;
- "Немецкий язык" для третьего, 9-11 классов;
- "Глобальные компетенции" для пятого – девятого классов (учебники в бумажном варианте);
- "Цифрлық сауаттылық/Цифровая грамотность" для третьего класса (электронные учебники)
"Возможность принять участие в общественном обсуждении есть у представителей научно-педагогического сообщества, методистов, ученых, а также неравнодушных к качеству учебников казахстанцев. Для этого необходимо выполнить следующие пункты: зарегистрироваться на веб-портале, ознакомиться с обезличенными оригинал-макетами учебников и во вкладке "добавить комментарий" написать и отправить конструктивные комментарии, предложения и замечания касательно содержания и структуры учебников", - сообщили в Минпросвещения.
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