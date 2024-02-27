Казахстанцев пригласили принять участие в обсуждении учебников

Казахстанцев пригласили поделиться своим мнением о качестве содержания, структуре, методических подходах, языке изложения и оформлении учебников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования Минпросвещения РК.

Как сообщили в Минпросвещения РК, обсуждение вновь разработанных учебников началось 12 февраля.

Чтобы поделиться мнением, казахстанцам нужно перейти на сайт talkylau.ebmso.edu.kz. Там можно высказать замечания относительно качества содержания, структуры, методических подходов, языка изложения и оформления следующих учебников:

"Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Русский язык" (для школ, где русский язык изучают как иностранный), иностранные языки (английский язык, французский язык) для третьего класса;

"Немецкий язык" для третьего, 9-11 классов;

"Глобальные компетенции" для пятого – девятого классов (учебники в бумажном варианте);

"Цифрлық сауаттылық/Цифровая грамотность" для третьего класса (электронные учебники)