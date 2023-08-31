  • 31 Августа, 01:30
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Казахстанцев приглашают бесплатно освоить ІТ-профессии

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сайт МЦРИАП РК Сегодня, 00:17
Сегодня, 00:17
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Фото: сайт МЦРИАП РК

В Казахстане стартовал приём заявок на бесплатное обучение в частных ІТ-школах страны по программе Tech Orda, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. 

"Программа Tech Orda предоставляет уникальную возможность всем гражданам Казахстана в возрасте от 18 до 45 лет освоить ІТ-профессии. В текущем 2023 году доступно 219 курсов от 83 ведущих частных ІТ-школ страны", - сообщили в МЦРИАП.

Программа Tech Orda, реализуемая на базе Astana Hub, охватывает весь спектр приоритетных секторов, включая веб-разработку, 3D-дизайн, программное обеспечение, создание мобильных приложений, а также такие области, как Big Data и Blockchain. Обучение проводится на государственном и русском языках, а продолжительность обучения варьируется от полугода до двух лет.

На портале astanahub.com доступна витрина ІТ-школ с полным списком школ и курсов. Заявки принимаются до 11 сентября 2023 года. Дополнительную информацию можно получить у выбранной ІТ-школы или по телефону 2222.

В 2021 году в рамках программы Tech Orda обучение прошли 100 человек со всего Казахстана, в 2022 году - более 3000 казахстанцев. В текущем году также выделены порядка 3000 ваучеров на обучение специальностям в сфере информационных технологий по программе Tech Orda.

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