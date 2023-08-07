Казахстанцев предупредили о возможных ограничениях по продаже ГСМ
Сегодня, 01:25
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Сегодня, 01:25Сегодня, 01:25
89Фото: BaigeNews.kz
Министерство энергетики РК предупредило о возможных временных ограничениях по продаже топлива на АЗС, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве напомнили, что ГСМ с нефтеперерабатывающих заводов направляется в регионы на железнодорожном транспорте. Здесь ГСМ поступает на местные нефтебазы, а оттуда топливо доставляется бензовозами на АЗС.
"Возможны трудности с логистикой на железнодорожных и автодорогах из-за повышенных грузоперевозок (стройматериалы, продукты питания, ГСМ и т.д.) и пассажиропотока в благоприятный тёплый период и сезон летних отпусков. Всё вышеуказанное вместе с повышенным потреблением ГСМ может приводить к временным ограничениям на АЗС до момента доставки ГСМ бензовозами с нефтебазы", — отметили в Минэнерго.
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