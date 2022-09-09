Казахстанцев предупредили о резком похолодании

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В ближайшие дни бабьего лета в Казахстане не будет. Жителей страны ждёт характерная для сентября погода. Антициклон ведёт на территорию государства холодные ветра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Казгидромета.

По данным синоптиков, смещающийся из района Скандинавского полуострова антициклон обеспечит холодную осеннюю погоду на территории Казахстана. С прохождением атмосферных фронтальных разделов, 11-12 сентября дожди стоит ждать на большой части республики: на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны пройдут сильные дожди, с усилением ветра, и выпадением града.