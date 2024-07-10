Казахстанцев предупредили о хищении дорогостоящих авто при перевозке в другие регионы
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МВД предупреждает о фактах мошенничества, связанных с хищением дорогостоящих автомашин и различных товаров в сфере междугородних перевозок. В ведомстве обратили внимание на механизм обмана аферистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"С заказчиками и водителями автовозов и фур по их объявлениям о перевозке груза могут созвониться мошенники и предложить услуги по транспортировке. Заказчикам они представляются водителями автовозов, а добросовестным водителям – как заказчики. После обманным путем, убедив обе стороны, перегружают похищенный груз для дальнейшей незаконной реализации", - сказал начальник департамента – официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев.
В основном такие факты выявлены при перевозке автомашин из города Алматы и Алматинской области в другие регионы.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержано пять участников такой преступной группы. В этой связи МВД рекомендует гражданам при отправке груза попутным транспортом либо при его принятии для дальнейшей перевозки внимательно ознакомиться со всеми необходимыми документами. Обязательно сверить номер телефона водителя с указанным в объявлении и лично обговорить с ним маршрут движения, а также конечный адрес доставки. Обращать внимание на отзывы. При выявлении подозрительных действий незамедлительно сообщить об этом в полицию, – отметил он.
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