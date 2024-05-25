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Казахстанцев осудили за незаконное копирование данных Национального центра тестирования

Сегодня, 09:22
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 09:22
Сегодня, 09:22
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Фото: gov.kz

В Уральске вынесли приговор двум мужчинам за незаконное вмешательство в деятельность Национального центра тестирования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Согласно материалам дела, осужденные в 2021-2022 годах осуществляли неправомерный доступ и копирование охраняемой законом информации Национального Центра тестирования Министерства науки и высшего образования Казахстана.

"В апреле этого года решением суда они были приговорены к двум годам и шести месяцам ограничения свободы каждый за совершение преступлений, предусмотренных статьями 206, 250 и 198 Уголовного кодекса. Также они лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет",  — говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор уже вступил в законную силу.

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