Казахстанцам выделили гранты на обучение в ГИТИС

Возможность обучиться на гранте предоставляет казахстанцам крупнейший театральный вуз в Европе – ГИТИС. О выделении пяти бюджетных мест по специальности "Режиссура театра" договорились в Минкультуры Казахстана и России, передаёт BaigeNews.kz.

Принять участие в конкурсе могут выпускники колледжей, а также действующие театралы.

Заявку необходимо подать до 5 июля. Помимо основной информации, нужно прикрепить видеоролик о себе, а также рассказать, с чем связан выбор режиссуры.

Претендентов, прошедших первый этап, пригласят на офлайн встречу с комиссией в Алматы.

Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) - вуз в Москве с более чем 140-летней историей, в числе выпускников которого режиссёры Марк Захаров, Анатолий Эфрос, актёры Александр Абдулов, Олег Меньшиков и другие.

Одним из выдающихся гитисовцев является также казахский режиссёр театра и кино, педагог, народный артист СССР и КазССР Азербайдажан Мамбетов. В настоящее время традиции выпускников ГИТИСа продолжают режиссёры современных театров - Жулдызбек Жуманбай и Алибек Омирбекулы.