Казахстанцам с просроченными кредитами запретят выдавать новые займы

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В Казахстане хотят запретить выдавать займы клиентам, имеющим задолженность по кредитам. Соответствующие правила прописаны в Консультативном документе регуляторной политики Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, передаёт BaigeNews.kz. Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 10 июля.

Так, для снижения количества потребительских беззалоговых микрокредитов в Казахстане предлагается принять поправки в законы, предусматривающие:

Запрет выдачи банками и микрофинансовыми организациями кредитов и микрокредитов физическим лицам, имеющим по действующим займам просрочку свыше 90 дней; Введение запрета на продажу коллекторам кредитов физлиц, по которым банки и микрофинансовые организации не урегулировали дела в течение 18 месяцев с момента возникновения просрочки; Обязанность урегулирования проблемной задолженности по купленным ими кредитам физических лиц коллекторскими агентствами; Объяснение сотрудникам коллекторских агенnств о правилах работы с клиентами и их представителями. При этом для сокращения времени и финансовых затрат коллекторов перечень информации, представляемой работниками коллекторских при контакте с заемщиком и/или его представителем, оптимизирован.

По данным НацБанка, на 1 мая 2023 года кредиты в казахстанских банках имеют 1 952 физических лица-резидента стран ЕАЭС на общую сумму 8,7 миллиарда тенге. Из них 277 человек, просрочивших выплаты на 90 дней, имеют кредиты на 489 миллионов тенге.