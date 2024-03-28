Казахстанцам рекомендуют покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины
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Казахстанцам рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с растущей напряжённостью и нестабильной ситуации с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины посольство РК в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области", – указывается в сообщении.
И призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие.
Для выезда из Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову, далее коммерческими авиасообщениями, отметили в посольстве.
В случае выезда через Польшу гражданам РК необходимо иметь шенгенскую визу, для въезда в Молдову виза не нужна.
Контактный номер консульского отдела посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031. Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях):+380673470408.
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