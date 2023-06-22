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Казахстанцам предлагают "купить" военный билет
В Казнете активно крутится реклама с предложением получить военный билет или отсрочку от армии. По заверению авторов рассылки, за деньги они помогут получить военник абсолютно легально, передаёт BaigeNews.kz.
Заказ на билет можно оформить из любой точки Казахстана, просто заполнив анкету предзаказа. На сайт, куда отправляет сетевиков реклама, опубликованы десятки благодарных отзывов от якобы получивших военные билеты или отсрочку. При этом ни о чём беспокоиться не нужно и уголовного преследования не будет.
В Минобороны ранее уже комментировали подобные публикации, заявляя, что за ними могут стоять мошенники. И в случае, если военные билеты окажутся купленными, документы просто не будут иметь законной силы.
Сейчас получить военный билет или "освобождение" от армии можно как минимум тремя легальными способами. Это отслужить, пройти курс обучения по программе подготовки военно-обученного резерва и получить военный билет за один месяц, а также получить "белый" билет по состоянию здоровья по результатам прохождения медицинской комиссии.
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