Казахстанцам положены выплаты от 100 тысяч тенге: в Минфине ответили на рассылку
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В WhatsApp распространяется сообщение о якобы новом постановлении. В нем сказано, что гражданам Казахстана положены выплаты от 100 тысяч тенге. Для того чтобы "проверить начисления", пользователям предлагают пройти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт Минфина РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.
Сообщение о новом постановлении о выплатах каждому казахстанцу является фейковым. В официальных источниках и в СМИ подобной информации нет.
В пресс-службе Министерства финансов РК распространяемое сообщение опровергли.
"В ведомстве подтвердили, что указанные в рассылке сведения не соответствуют действительности, а прикрепленная ссылка ведет на фальшивый сайт, созданный от имени Минфина РК. Там также напомнили о том, что вся официальная информация размещается на официальном портале Министерства финансов Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
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