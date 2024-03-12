Казахстанцам положены выплаты от 100 тысяч тенге: в Минфине ответили на рассылку

В WhatsApp распространяется сообщение о якобы новом постановлении. В нем сказано, что гражданам Казахстана положены выплаты от 100 тысяч тенге. Для того чтобы "проверить начисления", пользователям предлагают пройти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт Минфина РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Сообщение о новом постановлении о выплатах каждому казахстанцу является фейковым. В официальных источниках и в СМИ подобной информации нет.

В пресс-службе Министерства финансов РК распространяемое сообщение опровергли.